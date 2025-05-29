В США просчитывают сценарии воздушных боев с РФ над Европой

По мнению аналитиков, НАТО в случае войны с Россией будет иметь решающее превосходство в воздухе. Авторы исследования считают, что конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.

Американская исследовательская организация Rand Corporation в обнародованном в четверг, 29 мая, аналитическом докладе по заказу военно-воздушных сил США спрогнозировала ход возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Аналитики пришли к выводу, что Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, и это может сыграть ключевую роль в исходе гипотетического противостояния.

Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине. "Во-первых, и, возможно, самое важное, воздушное превосходство НАТО, вероятно, нарушит позиционную стагнацию, характерную для текущих наземных операций в российско-украинской войне", - поясняется в докладе.

Уроки войны в Украине

Особое внимание уделяется урокам, извлеченным США и союзниками из войны в Украине за последние три года. Среди них - отставание стран НАТО в применении малых БПЛА и технологий радиоэлектронной борьбы, которые стали определяющими в боевых действиях между Россией и Украиной.

Кроме того, эксперты отмечают серьезные уязвимости Запада, связанные с неспособностью оборонной промышленности НАТО производить боеприпасы в нужном объеме, особенно на фоне возможностей России. Однако, несмотря на эти сложности, альянс сохраняет ощутимое превосходство в ударной мощи, подчеркивается в докладе Rand.

Возможные сценарии конфликта

Согласно сценариям, смоделированным аналитиками, в случае нападения России на страну НАТО и предъявления ей территориальных претензий, боевые действия быстро перейдут в острую фазу. В ответ США и союзные силы предпримут контрнаступление с целью вернуть утраченные территории. В первые дни Россия, по всей вероятности, сможет нанести удары по натовским войскам, но затем, как подчеркивается в докладе, "альянс добьется доминирования в воздушном пространстве над Восточной Европой".

Нейтрализация российской системы ПВО, по мнению экспертов Rand, откроет путь для активной разведывательной работы и точечных ударов. Самолеты НАТО смогут отслеживать передвижения противника, выявлять слабые места и наносить массированные удары по командным пунктам, логистическим центрам и маневренным боевым подразделениям. Все это, считают аналитики, позволит НАТО перехватить инициативу в короткие сроки.

Риск неконтролируемой эскалации

Вместе с тем авторы доклада предупреждают о возможности неконтролируемой эскалации. "Конфликт подобной интенсивности вполне может перерасти в ядерную войну, особенно если российские войска понесут неприемлемые потери или действия НАТО будут восприняты как угроза территориальной целостности РФ", - указывается в документе.

В докладе намеренно не рассматривались сценарии с применением ядерного оружия. Исследование сосредоточено исключительно на динамике войны с применением обычных средств поражения. В Rand уточняют, что моделирование осуществлялось на фоне растущей обеспокоенности в НАТО по поводу готовности блока к возможному конфликту. Разведслужбы альянса уже не раз предупреждали: Кремль может пойти на военное нападение на одну из стран НАТО в течение ближайших пяти лет.