Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пройдет сегодня, 30 мая, медицинское обследование, которое в его канцелярии назвали "плановым", но не сообщили никаких подробностей. Лишь отмечается, что министр юстиции Ярив Левин временно займет пост главы правительства, а это означает, что в течение какого-то периода Нетаниягу не сможет полноценно выполнять обязанности (например, пребывая под наркозом).

По данным Ynet, министры не были проинформированы о том, какая медицинская процедура назначена премьер-министру. Однако они одобрили назначение Ярива Левина исполняющим обязанности премьер-министра с 6 утра 30 мая и до завершения медицинского осмотра, который должен пройти Нетаниягу.

Напомним, что 29 декабря прошлого года Биньямин Нетаниягу перенес операцию по удалению предстательной железы. Он был выписан 2 января, после чего обнаружилось, что он страдает от "возникшего после операции инфекционного воспаления".

В июле 2023 года Нетаниягу была проведена операция по установке кардиостимулятора, а в марте 2024-го - операция по удалению грыжи.

В течение нескольких лет и вплоть до 2023 года не публиковалось никаких медицинских заключений о состоянии здоровья Биньямина Нетаниягу, как это принято в мире, когда речь идет о лидерах государств. В 2023 году был обнародован фрагментарный отчет, в котором не было никаких упоминаний об урологических проблемах премьер-министра.

Ярив Левин (род. 22 июня 1969, Иерусалим) — израильский политик, депутат 18-го, 19-го и 20-го созывов кнессета, от партии «Ликуд». Действующий министр юстиции Израиля. Председатель кнессета с 17 мая 2020 по 13 июня 2021 года и с 13 по 29 декабря 2022 года. В прошлом — министр туризма (2015—2020), министр алии и интеграции (2018—2019), министр внутренней безопасности Израиля (2015).