Месть Трампу: ФБР задержало сотрудника Пентагона за шпионаж

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в четверг задержало гражданского сотрудника Министерства обороны, который шпионил в пользу иностранного государства, поскольку был недоволен «ценностями» администрации президента Дональда Трампа, пишет LETA со ссылкой на DPA.

28-летний житель города Александрия в штате Вирджиния Нейтан Виллас был задержан на севере Вирджинии и впервые предстанет перед судом в пятницу, сообщило ФБР.

Согласно судебным документам, Виллас, обладающий допуском к совершенно секретной информации, начал работать в Разведывательном управлении Министерства обороны в 2019 году. Он служил в отделе внутренних угроз.

В марте ФБР начало секретное расследование после получения информации о том, что подозреваемый предложил предоставить засекреченную информацию «дружественному иностранному правительству».

Виллас в электронном письме сообщил, что «не согласен и не разделяет ценности данной администрации» и поэтому «готов делиться засекреченной информацией», к которой у него был доступ, включая «завершённые разведывательные материалы, некоторые необработанные разведданные и другую смешанную классифицированную документацию».

Сотрудник Пентагона также просил у дружественного иностранного государства гражданство этой страны и заявил, что не отказался бы от денежного вознаграждения, хотя оно ему было не нужно, отметило ФБР.

Для изобличения подозреваемого ФБР использовало своего агента, выдававшего себя за представителя дружественного иностранного правительства. Виллас 1 мая оставил флешку с информацией в общественном парке на севере Вирджинии, откуда её забрало ФБР. После этого он передавал засекреченные материалы с 15 по 27 мая.

В четверг подозреваемый прибыл в заранее согласованное место на севере Вирджинии, где попытался передать иностранному государству секретные документы. ФБР получило эти материалы и произвело задержание.

Эксперты по национальной безопасности ранее предупреждали, что массовые увольнения федеральных служащих, проведённые под руководством Департамента по эффективности государственного управления (DOGE), могут подтолкнуть недовольных работников к шпионажу в пользу иностранных государств в качестве мести администрации Трампа.