Опасения России насчет расширения НАТО «справедливы» - Келлог

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал "справедливыми" опасения России насчет расширения НАТО на восток и уточнил, что вопрос Украины в альянс "не обсуждается", пишет DW .

Опасение России насчет расширения НАТО на восток "справедливы", заявил в интервью телеканалу ABC News спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в четверг, 29 мая. "Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не рассматривается", - сказал он и уточнил, что эту позицию разделяют еще "по меньшей мере четыре" страны-члена альянса.

Келлог рассказал о подготовке нового раунда переговоров между Россией и Украиной

Кит Келлог добавил, что США и Украина пока не получили российского меморандума с предложениями о прекращении огня, но призвал Киев не выходить из переговоров о завершении войны.

"Не говорите, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно", - пересказал он разговор с министром обороны Украины и главой переговорной делегации страны Рустемом Умеровым.

Келлог также повторил, что главной целью переговоров остается прекращение огня и "остановка убийств".

Кроме того, Кит Келлог заявил, что на переговорах 2 июня в Стамбуле будут присутствовать советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Ранее стало известно, что Россия вновь отправит на очередной раунд переговоров Владимира Мединского.

Reuters: Путин требует снятия санкций и гарантий НАТО

Условия президента России Владимира Путина для прекращения войны против Украины "включают требование к западным лидерам письменно обязаться прекратить расширение НАТО на восток и снять часть санкций с России". Об этом в среду, 28 мая, написало агентство Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, знакомых с ходом переговоров.

"Путин готов заключить мир, но не любой ценой", - приводит агентство слова одного из своих анонимных собеседников.

По их словам, российский президент требует таким образом "формально исключить членство Украины, Грузии и Молдовы и других бывших советских республик" в Североатлантическом альянсе, а также настаивает на "нейтральном статусе" Киева.