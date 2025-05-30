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Российские дроны атаковали троллейбусный парк в Харькове 0 396

В мире
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
t.me/ihor_terekhov

t.me/ihor_terekhov

Российские беспилотники в ночь на пятницу атаковали троллейбусный парк в Харькове — втором по величине городе Украины, сообщили местные власти, пишет LETA со ссылкой на BBC и Meduza.

На территории троллейбусного парка загорелось здание, один троллейбус был уничтожен, ещё 38 — повреждены.

Также пострадали расположенные рядом жилые дома, ранения получили три женщины.

В селе Васильев Хутор Чугуевского района Харьковской области в результате ракетно-дроновой атаки повреждены частный дом, фермы, склад и техника. Пострадали восемь человек, среди них — двое 16-летних подростков.

В селе Явирское Изюмского района Харьковской области дрон повредил хозяйственное строение. В городе Изюм в результате удара дрона вспыхнул пожар в складском помещении. Люди не пострадали.

В Измаиле Одесской области в результате удара дрона разрушено почтовое отделение, повреждены стоявшие рядом грузовики. Пострадавших нет.

В городе Белозёрское Донецкой области дрон врезался в пятиэтажный жилой дом, после чего начался пожар. Пострадали женщина и её 16-летний сын.

В Запорожье в результате удара дрона загорелся инфраструктурный объект. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что, по данным Воздушных сил Украины, в ночь на пятницу российские войска выпустили по территории страны 90 беспилотников.

Украинская противовоздушная оборона сбила 26 дронов, ещё 30 дронов-имитаторов были потеряны с радаров без последствий или нейтрализованы с помощью радиоэлектронных средств.

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#война рф и украины
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