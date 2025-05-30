В Секретариате ООН могут быть ликвидированы 20% рабочих мест

В условиях нехватки финансовых средств в ООН может быть сокращено до 20% рабочих мест в её Секретариате согласно начатым планам реформ, свидетельствует внутренний меморандум, с которым в четверг ознакомилось агентство AFP, пишет ЛЕТА.

«Генеральный секретарь [ООН] поставил амбициозную цель — добиться значительного сокращения регулярного бюджета на 2026 год (на 15–20 процентов), в том числе за счёт сокращения числа рабочих мест в Секретариате ООН на 20%», — говорится в документе, разосланном на этой неделе руководителям департаментов ООН.

Бюджет ООН на 2025 год составляет 3,7 миллиарда долларов США.

Секретариат является одной из основных структур ООН, отвечающей за административное и техническое обслуживание других учреждений ООН, организацию конференций, взаимодействие со СМИ и институтами гражданского общества.

На конец 2023 года в Секретариате ООН работали 35 000 человек. Большинство из них находились в Нью-Йорке, остальные — в Женеве, Вене и Найроби.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в марте запустил реформу под названием «UN80», целью которой является рационализация работы ООН в условиях ограниченного бюджета.

Недавно Гутерриш предупредил о грядущих «болезненных» изменениях, включая сокращение персонала, и туманно намекал на возможность сокращения до 20%.

В меморандуме от 27 мая всех руководителей департаментов просят до 13 июня подготовить списки рабочих мест, подлежащих ликвидации, с акцентом на «функции, которые являются избыточными, дублирующимися или не критически необходимыми».

Если Генеральная Ассамблея, которая утверждает бюджет на 2026 год, одобрит это предложение, сокращения персонала вступят в силу с 1 января 2026 года, при этом в первую очередь будут упразднены вакантные должности.

В меморандуме также указано, что такие агентства, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) и структура «ООН-женщины», частично финансируемые из регулярного бюджета ООН, получат отдельные инструкции.

ООН на протяжении многих лет сталкивается с хроническим дефицитом ликвидности, поскольку некоторые государства-члены вносят свой финансовый вклад неполностью или с задержками.

США, обеспечивающие 22% регулярного бюджета ООН, к концу января задерживали выплаты на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Китай, доля которого составляет 20% регулярного бюджета, в 2024 году перечислил взнос только в конце декабря.

Существуют также опасения, что финансирование ООН сократится во время власти президента Дональда Трампа. Уже сейчас ряд агентств ООН серьёзно пострадали от сокращения внешней помощи со стороны США.