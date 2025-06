Your browser does not support the video tag.

В Курской области мост с находившейся на нем частью товарного поезда рухнул на автодорогу. Пострадал как минимум один человек. Ранее обрушился мост в Брянской области, ее губернатор заявил о подрыве. В Курской области в ночь на воскресенье, 1 июня, произошло обрушение моста во время движения товарного поезда. В результате часть поезда упала на автомобильную дорогу, началось возгорание. Как сообщил и.о. губернатора региона Александр Хинштейн, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один из машинистов, у него "повреждены ноги". Авария произошла на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района. "Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта", - добавил Хинштейн. Причина обрушения моста пока не называется. Ранее рухнул мост в Брянской области, ее губернатор заявил о подрыве Это уже второе за сутки обрушение транспортного моста в России. Несколькими часами ранее в Брянской области рухнул автомобильный мост, под которым в этом момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово - Москва. Поезд сошел с рельсов. В результате аварии погибли семь человек и пострадали 69, в том числе трое детей сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Среди пострадавших двое взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 47 человек. Позже Богомаз заявил, что мост под Брянском был взорван. "Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", - сообщил Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". Читайте нас также: Google News

