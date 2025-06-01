Baltijas balss logotype

В России обрушился второй за сутки транспортный мост 12 730

В мире
Дата публикации: 01.06.2025
Deutsche Welle

В Курской области мост с находившейся на нем частью товарного поезда рухнул на автодорогу. Пострадал как минимум один человек. Ранее обрушился мост в Брянской области, ее губернатор заявил о подрыве.

В Курской области в ночь на воскресенье, 1 июня, произошло обрушение моста во время движения товарного поезда. В результате часть поезда упала на автомобильную дорогу, началось возгорание. Как сообщил и.о. губернатора региона Александр Хинштейн, в результате инцидента пострадал по меньшей мере один из машинистов, у него "повреждены ноги".

Авария произошла на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района. "Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта", - добавил Хинштейн. Причина обрушения моста пока не называется.

Ранее рухнул мост в Брянской области, ее губернатор заявил о подрыве

Это уже второе за сутки обрушение транспортного моста в России. Несколькими часами ранее в Брянской области рухнул автомобильный мост, под которым в этом момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово - Москва. Поезд сошел с рельсов. В результате аварии погибли семь человек и пострадали 69, в том числе трое детей сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Среди пострадавших двое взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Госпитализированы 47 человек.

Позже Богомаз заявил, что мост под Брянском был взорван. "Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров", - сообщил Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".

photo_2025-06-01_08-34-10.jpg

Читайте нас также:
#россия-украина #диверсия
5
0
0
14
0
0

Оставить комментарий

(12)
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Кто то до сих пор думает,что это украинцы запускают дроны? Кстати,все выдающиеся командиры русской весны на Донбассе были уничтожены ДРГ Вагнера по приказу из Москвы,а потом уже были зачищены Пригожин и Уткин Кому то русская весна поперек горла ,а то русские пришли к власти и конец гешефтам и смертям.

    0
    5
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Кто то до сих пор думает,что это украинцы запускают дроны? Кстати,все выдающиеся командиры русской весны на Донбассе были уничтожены ДРГ Вагнера по приказу из Москвы,а потом уже были зачищены Пригожин и Уткин Кому то русская весна поперек горла ,а то русские пришли к власти и конец гешефтам и смертям.

    0
    5
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Кто то до сих пор думает,что это украинцы запускают дроны? Кстати,все выдающиеся командиры русской весны на Донбассе были уничтожены ДРГ Вагнера по приказу из Москвы,а потом уже были зачищены Пригожин и Уткин Кому то русская весна поперек горла ,а то русские пришли к власти и конец гешефтам и смертям.

    1
    4
  • A
    Aleks
    1-го июня

    Кто то до сих пор думает,что это украинцы запускают дроны? Кстати,все выдающиеся командиры русской весны на Донбассе были уничтожены ДРГ Вагнера по приказу из Москвы,а потом уже были зачищены Пригожин и Уткин Кому то русская весна поперек горла ,а то русские пришли к власти и конец гешефтам и смертям.

    0
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    На данный момент по опубликованным кадрам можно сказать, что были уничтожены до четырёх Ту-95 и один Ил-76 (первое и второе видео).

    Также есть третье видео, но на нём сложно что-то идентифицировать

    0
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    Водитель фуры, из которой вылетали дроны, найден задушенным и обгоревшим

    Судя по трупу, водитель бы задушен стяжкой давно, еще до атаки на аэродромы.

    Концы в воду... профессионально ничего не скажешь...

    2
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    Авиабаза ВСУ «Озерная» в Житомирской области под ударом наших ракет и Гераней.Уничтожены F-16 и МиГ-29,а также возможная поставка запчастей для крылатых ракет.Кроме того,на аэродроме находились немецкие специалисты, которые готовили самолеты и участвовали в сборке ракет

    9
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    с йододефицитными рагулями и бандерней не вступайте в перепалку и общения. там клиника полная, лечение-ампутация головного мозга

    18
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    Атакованы аэродромы в Мурманске «Оленья» и Иркутске «Белая», которые используются для базирования и обслуживания стратегической авиации. Атака FPV идет с территории России.

    СБУ заявляет, что в рамках масштабной операции «Паутина» уничтожены или повреждены 40 самолётов, среди которых Ту-95, Ту-22М3 и А-50.

    Очень интересно, зачем по всем нашим ресурсам сообщали, что за последние две недели ВС РФ перебросила на аэродром «Оленья» порядка 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также около 20% всех имеющихся в стране Ту-95МС. Это крупнейшая передислокация стратегической авиации с начала конфликта.

    Диверсию, как сейчас мы видим на аэродромах в Мурманске и Иркутске, могли сделать только молодые и дерзкие ребята, снимаем шляпу перед противником , то что творится последние сутки - ПИЗДЕЦ.

    t.me/forgreatrussia/109056

    3
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июня

    Fighterbomber Четыре аэродрома дальней авиации было атаковано за последние два часа

    4
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    Имя не указано
    1-го июня

    А у Нас с...ка будет повод порадоваться,кагда по просьбе Зелинского тебя и тебе подобных сидящих у Нас на шее начнут вылавливать и отправлять на фронт.

    52
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 169
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 314
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам
Ходжес: Большинство армий НАТО не могут соответствовать украинским стандартам 344
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана
«Красная свадьба». ЦАХАЛ раскрыл детали операции по устранению командования Ирана 1 434

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 168
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 229
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 260
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 589
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 315
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 194
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 168
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 229
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 260

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео