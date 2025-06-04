Лукашенко провел «семейную» встречу с Си

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в среду президента Беларуси Александра Лукашенко, подчеркнув важность "дружеских и партнерских отношений между двумя странами". Их, по словам Си, Пекин всегда рассматривал и развивал со стратегической и долгосрочной точки зрения.

Это 15-я поездка Лукашенко в Китай и первая с момента очередного продления президентских полномочий, оспариваемых оппозицией и Западом. Поздравляя гостя с переизбранием, Си сказал, что Китай готов работать с Беларусью для содействия устойчивому развитию двусторонних связей и взаимовыгодного сотрудничества.

Он призвал обе стороны к дальнейшему укреплению координации и сотрудничества в многосторонних рамках, таких как Организация Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества, "совместно противостоять гегемонии и запугиванию и защищать международную справедливость и правосудие".

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику, - сказал Лукашенко. - И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин. Уважаемый Председатель, 5 лет назад еще говорили так: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать". Сегодня уже говорят: "Китай выдержал, выдержит, и Китай не позволит сломать мировой порядок".

Белорусская экономика пострадала от западных санкций и торговых пошлин из-за поддержки российского вторжения в Украину. Теперь Минск вынужден налаживать новые связи на Востоке.

Одним из главных вопросов встречи стала машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных секторов промышленности в Беларуси. Причем, по словам Лукашенко, это была "идея Си Цзиньпина"