В украинском правительстве через 2 года после катастрофы продолжают заявлять о намерении восстановить Каховскую гидроэлектростанцию. Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, в свою очередь, сообщил, что, по предварительным расчётам, восстановить ГЭС возможно за 6–7 лет, но перед этим необходимо, чтобы территория была деоккупирована.

В компании "Укргидроэнерго" сообщали, что убытки из-за разрушения плотины Каховской ГЭС составляют до 10 миллиардов гривен (около 240 миллионов долларов) ежегодно. Промышленность и аграрный сектор Херсонской области потеряли более 90% воды, а Днепропетровской – до 70%.

Представитель Херсонской областной военной администрации отмечает, что больше всего экономика региона пострадала от разрушения оросительных каналов, которые были связаны с Каховской ГЭС.

Большинство этих каналов находилось на левом берегу. 94% всех оросительных каналов Херсонской области были разрушены в результате этой катастрофы. Это очень болезненно для нашей экономики, для наших аграриев, потому что без воды, к сожалению, ничего не растёт – как и в любой стране мира. Поэтому, конечно, наша земля может начать превращаться в пустыню", – говорит Александр Толоконников.

В правобережной части региона восстановлено орошение трёх тысяч гектаров земли, такие же планы существуют и в отношении большей площади, добавляет чиновник.

"Планируется восстановить орошение ещё более четырёх тысяч гектаров в Лиманецкой общине. Также очищено более 100 колодцев, пробурено 24 новые артезианские скважины, в планах – ещё 25. Строим новые водопроводы там, где ещё до полномасштабной войны не было воды", – рассказывает Толоконников.

На оккупированной части Херсонщины весной этого года сообщили, что разработали способы использования мелиоративного комплекса для местного орошения из альтернативных источников воды. Владимир Сальдо говорит, что каналы планируют наполнять артезианской водой.

Сальдо также утверждает, что "есть возможность частичного наполнения Северо-Крымского канала избыточными грунтовыми водами, пригодными для питьевого и хозяйственного использования". По его словам, левобережная Херсонщина получит дополнительный источник водоснабжения, который сможет удовлетворить значительную часть потребностей населения.

Существенное сокращение водных ресурсов в регионе – это долгосрочная угроза на десятилетия вперёд, рассказывает заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон. По его словам, откачка воды из скважин ещё больше усугубляет ситуацию.

"Водный режим в этой местности изменился. Изменился уровень грунтовых вод на прилегающих территориях – в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях. И это произошло не только из-за того, что воды не стало в Каховском водохранилище, но и связано с тем, что воды не стало в тех каналах, которые питались водой из этих водохранилищ. Каналы давали значительный приток именно пресной воды в этих областях. Разветвлённость системы каналов составляла сотни километров. Когда воды в этих каналах стало меньше, а в отдельных каналах воды вообще не стало, уровень грунтовых вод изменился", – говорит эксперт.

Он объясняет, что вода у жителей юга из скважин и колодцев просто исчезла. Ситуацию усугубляет и то, что в некоторых местах воду целенаправленно откачивают из скважин, чтобы наполнять Северо-Крымский и частично Каховский каналы.

"Существует сильное влияние нехватки воды, и сельское хозяйство этих регионов сильно теряет в продуктивности. Большая часть полей, которые орошается именно днепровской водой, просто выходит из хозяйственного оборота. Они перестают засеиваться определёнными культурами. Поэтому дальнейшая судьба региона должна быть точно тесно связана с днепровской водой. Если её не будет, то сельское хозяйство просто будет терять свои позиции ещё сильнее. Урожайность будет колоссально падать, и заниматься сельским хозяйством на этих территориях станет нерентабельно", – утверждает эксперт.