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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России 2 453

В мире
Дата публикации: 12.06.2025
Deutsche Welle
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
ФОТО: пресс-фото

Поздравляя россиян с Днем России, глава Госдепа США выразил надежду на достижение прочного мира между РФ и Украиной, который будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений и между Россией и США, пишет DW.

Глава Госдепа США Марко Рубио в четверг, 12 июня, от лица своих соотечественников поздравил россиян с Днем России.

"Соединенные Штаты сохраняют приверженность поддержке российского народа, в то время как он продолжает развивать свои стремления к светлому будущему", - говорится в обращении Рубио, обнародованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - подчеркивается далее в документе.

История Дня России

День России - государственный праздник в РФ. Как напоминает агентство ТАСС, 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР: " В документе был провозглашен приоритет Конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав регионов". Декларацию подписал тогдашний председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин.

Уже занимая должность президента РФ, Ельцин 2 июня 1994 года подписал указ об объявлении даты 12 июня государственным праздником - Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

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(2)
  • A
    Aleks
    12-го июня

    Трамп,который победил благодаря старейшему израильскому лобби в США,основанное ещё узниками Холокоста,которые до сих пор благодарны русскому народу за свое спасение,о чем не раз говорили в своих выступлениях,сказал,что он очень уважает русский народ и скорбит о 60 млн погибших в ВОВ(правда преувеличил в 2 раза),но не зря назвал эту цифру,разом обнулив ,,самых пострадавших,,во второй мировой евреев. Поэтому Рубио и поздравил Россию ,а не Шеломова-Путмана,который совсем на другой стороне от русских и узников Холокоста.

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    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го июня

    Это здорово! Make America Great Again!

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