12 июня 1897 года в городке Дарем на северо–востоке Англии появился на свет Роберт Энтони Иден, 1–й граф Эйвон. Ему предстоит в течение 12 лет (в три приема) возглавлять внешнюю политику Британской империи, а в 1955–1957 годах править страной с Даунинг–стрит, 10.

Во многом благодаря трудам британского аристократа Лондон признал де–факто вхождение государств Балтии, в том числе Латвии, в состав СССР.

И это все о нем

Тони Иден был третьим из четырех сыновей в знатной семье: его прапрадедом был Роберт, 1–й баронет Иден–Мэрилендский — брат барона Окленда. Вступил добровольцем в британскую армию в начале Первой мировой войны, участвовал в боевых действиях на территории Франции. Был награжден Военным крестом. На войне погибли его старший брат Джон в 1914–м и младший брат Николас в Ютландском сражении.

В 1919–1922 годах Иден — студент факультета восточных языков в Оксфорде, окончил его с отличием. В возрасте 26 лет становится депутатом Палаты общин — "старые деньги" в Англии часто продвигают своих молодых отпрысков во власть, и именно в таком же возрасте впервые избрался его последующий босс Черчилль.

В 1935–1938 годах (кабинет Болдуина) — министр иностранных дел. Ушел в отставку с поста министра иностранных дел кабинета Чемберлена 20 февраля 1938 года из–за несогласия с проводимой премьер–министром политикой "умиротворения" по отношению к Италии и Германии.

Занимал пост министра иностранных дел в военном правительстве Черчилля (1940–1945), считался преемником Черчилля, однако проявил себя прежде всего как министр иностранных дел в войне. В 1942–1945 годах — лидер Палаты общин. После победы лейбористов на выборах в июле 1945 года — заместитель лидера оппозиции. В 1951–1955 годах — министр иностранных дел и заместитель премьер–министра.

После отставки Черчилля в 1955 году назначен премьер–министром. Его премьерство оказалось кратковременным и неудачным (Суэцкий кризис 1956 г., закончившийся для Великобритании катастрофически), ему пришлось уйти в отставку и уступить лидерство в партии Макмиллану. Хотя по уровню безработицы Британия тогда имела всего 1%, а в дипломатии предложила амбициозный проект объединения с Францией.

Оставшиеся годы Иден прожил в поместье в графстве Уилтшир, разводил крупный рогатый скот. Одного бодливого бычка назвал — Черчилль!

Скончался экс–премьер в 1977–м, не дотянув до 80 лет.

Сообщаем содержание секретного меморандума Идена

То, что Сталин шпионил за своим британским союзником, вскрылось уже во второй половине 1940–х годов, после скандалов с советскими разведчиками–перебежчиками. Но только в 2020 году в Москве были опубликованы материалы Службы внешней разведки России (сборник "Прибалтика и геополитика. 1935–1945"), свидетельствующие, что источники Кремля были самой высокой пробы.

В частности, 28 февраля 1942 года Первое управление НКВД СССР за подписью его начальника Павла Фитина направило Государственному комитету обороны — высшему органу руководства страной, копию меморандума Энтони Идена "Политика в отношении России", полученного агентурным путем.

В нем кроме прочего указывалось: "С чисто стратегической точки зрения как раз в наших интересах, чтобы Россия снова обосновалась в Прибалтике с тем, чтобы иметь возможность лучше оспаривать у Германии господство в Балтийском море, чем она могла это делать с 1918 года, когда для доступа к Балтийскому морю имелся только Кронштадт. Конечно, нельзя делать Сталину эту или иную уступку без того, чтобы не требовать соответствующей услуги за услугу. Если бы мы этого не потребовали, то, по своей восточной манере мыслить, он истолковал бы это как проявление слабости".

Лондон предлагал и промежуточный вариант — "русские базы в прибалтийских государствах". "Мы могли бы заявить Сталину, что в то время как мы не видим сейчас оснований для восстановления границ 1941 года, Великобритания могла бы дать гарантии уже сейчас, что, исходя из интересов советской безопасности, в нужный момент мы поддержим требования Советского Союза о создании советских баз на территориях, смежных с Россией, особенно на Балтике и в Черном море, т. е. там, откуда можно угрожать территории Советского Союза. Принятие советским правительством такой гарантии не помешает ему выставить на мирной конференции требование о поглощении прибалтийских государств, Бессарабии и части Финляндии".

Высший свет Англии породил графа и премьера.

Создание баз на чужой территории применялось также США

Так Иден обосновывает эвентуальную поддержку Лондоном притязаний Москвы. "Весьма вероятно, что мы сами также прибегнем к этому методу после войны, а кроме того, советское правительство первое осуществило такого рода идею в отношении прибалтийских государств в 1939 году". Так что вполне логично выглядело бы "установление советским правительством контроля над внешней политикой и обороной в прибалтийских государствах".

5 марта 1942 года источник советской резидентуры в Лондоне под агентурным псевдонимом "Медхен" сообщал: "Прибалтийские государства. Иден просит Вайнанта нажать на американцев с тем, чтобы разрешить вопрос в благоприятном смысле. Иден приводит следующий аргумент: предоставление наших баз вам не являлось ведь империалистической сделкой, почему бы русским не иметь те базы в Балтийском море, которые необходимы им для их безопасности".

Джон Гилберт Вайнант был во время Второй мировой послом США в Великобритании — следовательно, у Лубянки имелись крайне высокопоставленные источники в Лондоне. 15 марта 1942 года в разведсводке по Англии I управление сообщает: "Иден выдвигает компромиссное предложение: согласиться с созданием советских военно–морских баз в Балтийском море и советским контролем над внешней политикой и учреждениями Прибалтийских стран, которые формально будут автономными, оставив за СССР право выдвинуть на мирной конференции требование о включении их в состав Союза".

"14 марта, — подчеркивала советская разведка, — редакциям всех английских газет был якобы разослан циркуляр цензуры, запрещающий упоминать о переговорах в США по поводу судьбы Прибалтийских стран".

Кто вы, агент "Медхен"?

По–немецки это — "девочка". Так иронично зафиксировали в отчетах НКВД британского аристократа Гая Берджесса, который вместе со своим сердечным дружком Энтони Блантом работал на советскую разведку в составе легендарной "Кембриджской пятерки".

Выпускники элитарного университета прониклись левыми идеями еще в 1920–е годы. Берджесс сделал блестящую карьеру, трудившись и в радиовещательной корпорации BBC, и в контрразведке MI5, и в МИД Великобритании. Самые сытные места с точки зрения информации для Москвы. В 1951 году бежит в СССР, где спустя 12 лет допьется до смерти.

А в донесении от 3 августа 1942 года "Медхен" описывает визит тогдашнего своего шефа в Москву: "На Идена произвела большое впечатление личность Сталина, которого он описывает как человека невысокого роста, спокойного и страшно много работающего, который в точности знает, чего он хочет, и крепко верит в себя самого, в свою страну и в своих сотрудников. Он показал величайшее чувство юмора, бросив меткое замечание после того, как пришлось помогать Ворошилову встать из–за стола после обеда. "Скажите мне, г–н Иден, а ваши генералы много пьют?" Иден, смущенно: "Нет!" Сталин: "А наши пьют много, и я нахожу, что чем лучше генералы, тем они больше пьют…"

В общем, возникла у Идена со Сталиным, что называется, личная химия. Но вот для государств Балтии это имело фатальные последствия.