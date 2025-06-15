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Сто человек убиты в результате атаки на деревню в Нигерии 0 449

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
Deutsche Welle
Сто человек убиты в результате атаки на деревню в Нигерии

По меньшей мере сто человек были убиты в результате вооруженного нападения на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии, сообщили в Amnesty International Nigeria.

По меньшей мере сто человек были убиты в результате вооруженного нападения на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии, сообщила Amnesty International (AI) Nigeria в своем аккаунте в Х в субботу, 14 июня.

Правозащитники рассказали, что нападение произошло в деревне Йелевата в ночь на 14 июня. По их мнению, оно показывает, что "меры безопасности, которые, по утверждениям правительства, принимаются в штате, не работают".

"Многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести, десятки ранены и остались без надлежащей медицинской помощи. Многие семьи были заперты и сожжены в своих спальнях. Многие тела были сожжены до неузнаваемости", - говорится в сообщении AI.

Правозащитники: Власти Нигерии неспособны остановить насилие

В Amnesty International призвали власти страны "немедленно положить конец почти ежедневным кровопролитиям в штате Бенуэ и привлечь к ответственности виновных". "Неспособность нигерийских властей остановить насилие стоит людям жизни и средств к существованию, и без немедленных действий могут погибнуть еще многие", - заключили в НКО.

Как пишет агентство AP, представитель полиции штата Бенуэ Удеме Эдет подтвердил, что в Йелевате произошло нападение, но не уточнил количество погибших.

Такие нападения часто происходят в Нигерии из-за ограниченного доступа к земле и воде среди фермеров и скотоводов, отмечают журналисты. "Фермеры обвиняют скотоводов <...> в выпасе скота на их фермах и уничтожении урожая. Скотоводы настаивают, что эти земли являются пастбищами, которые были впервые закреплены законом в 1965 году, через пять лет после обретения страной независимости", - поясняет AP.

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#преступность #нигерия
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