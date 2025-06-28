Baltijas balss logotype

Европа изнывает от +40°C, Латвия наслаждается «прибалтийским летом» 0 1262

В мире
Дата публикации: 28.06.2025
Euronews
Европа изнывает от +40°C, Латвия наслаждается «прибалтийским летом»

Хотя латвийцы традиционно ноют по поводу прохладного и влажного лета, скажите себе честно, что лучше - потерпеть до наступления теплых осени и зимы, или вам подавай уже сейчас адскую сковороду, раскаленную до +40?

Жара, охватившая Европу, привела к тому, что температура в некоторых странах превысила 40°C. Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и жара - наилучшие условия для возникновения лесных пожаров.

В то время как летние температуры продолжают подниматься по всей Европе, различные регионы континента столкнулись с многочисленными лесными пожарами и экстремальными тепловыми волнами.

В Турции температура превысила 40 градусов Цельсия. Лесные пожары вспыхнули в Измире, Бурсе, Текирдаге, Сакарье и Адане, вызвав чрезвычайные ситуации.

На борьбу с огнем были брошены наземные и воздушные пожарные команды. В Адане это привело к трагедии — пожарный самолет разбился при попытке зачерпнуть воду с близлежащей плотины. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

В Греции многие афиняне устремились на пляжи, так как на страну обрушилась первая в этом году сильная жара.

Туристы и местные жители в Испании и Португалии также готовятся к жаре в эти выходные, так как температура там также будет стремительно расти. В Португалии возможны экстремальные температуры до 44 градусов по Цельсию.

Португальская метеорологическая служба выпустила предупреждение о жаркой погоде для всей континентальной части Португалии. Для большей части страны объявлено желтое предупреждение, а для некоторых внутренних регионов, подверженных особому риску высоких температур, - оранжевое.

Читайте нас также:
#евросоюз #погода #жара
5
1
5
6
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 187
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 156
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 263
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 284

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 13
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 11
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 18
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 50
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 38
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 88
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 13
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 11
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео