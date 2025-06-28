Европа изнывает от +40°C, Латвия наслаждается «прибалтийским летом»

Хотя латвийцы традиционно ноют по поводу прохладного и влажного лета, скажите себе честно, что лучше - потерпеть до наступления теплых осени и зимы, или вам подавай уже сейчас адскую сковороду, раскаленную до +40?

Жара, охватившая Европу, привела к тому, что температура в некоторых странах превысила 40°C. Власти призывают к осторожности, поскольку засушливые условия, сильные ветры и жара - наилучшие условия для возникновения лесных пожаров.

В то время как летние температуры продолжают подниматься по всей Европе, различные регионы континента столкнулись с многочисленными лесными пожарами и экстремальными тепловыми волнами.

В Турции температура превысила 40 градусов Цельсия. Лесные пожары вспыхнули в Измире, Бурсе, Текирдаге, Сакарье и Адане, вызвав чрезвычайные ситуации.

На борьбу с огнем были брошены наземные и воздушные пожарные команды. В Адане это привело к трагедии — пожарный самолет разбился при попытке зачерпнуть воду с близлежащей плотины. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

В Греции многие афиняне устремились на пляжи, так как на страну обрушилась первая в этом году сильная жара.

Туристы и местные жители в Испании и Португалии также готовятся к жаре в эти выходные, так как температура там также будет стремительно расти. В Португалии возможны экстремальные температуры до 44 градусов по Цельсию.

Португальская метеорологическая служба выпустила предупреждение о жаркой погоде для всей континентальной части Португалии. Для большей части страны объявлено желтое предупреждение, а для некоторых внутренних регионов, подверженных особому риску высоких температур, - оранжевое.