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Рекордная российская атака на Украину: при отражении погиб пилот F-16 0 522

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
Euronews
Рекордная российская атака на Украину: при отражении погиб пилот F-16

В ночь на воскресенье Россия выпустила по Украине рекордное количество ударных дронов и ракет, большинство из них были сбиты. При отражении одной из атак погиб летчик истребителя F-16.

В ночь на воскресенье Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов и ракет - 537, заявили в Воздушных силах ВСУ. Силы ПВО обезвредили 475 целей.

Под ударом были Николаев, Запорожье, Полтавская, Львовская, Черкасская, Ивано-Франковская и Днепропетровская области. Повреждены объекты промышленной, гражданской и критической инфраструктуры, а также жилые дома.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

При отражении одной из них трагически погиб летчик F-16 Максим Устименко. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей, но во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

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