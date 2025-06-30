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Рекордная жара в Европе: пожары во Франции, засуха в ФРГ 2 666

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
Deutsche Welle
Рекордная жара в Европе: пожары во Франции, засуха в ФРГ
ФОТО: пресс-фото

В Западной Европе установилась сильная жара, побиты несколько температурных рекордов. В Германию может вернуться засуха, во Франции вспыхнули лесные пожары. Похолодания и дождей ждут с 3 июля, пишет DW.

В Западную Европу в выходные 28-29 июня пришла жара, температура днем во многих городах превышает +35°C.

Температурный рекорд в Испании

В испанском городе Эль-Гранадо у границы с Португалией зафиксировано +46°C. Это рекордная температура для июня в Испании за всю историю наблюдений.

В Лондоне днем 30 июня ожидается +35°C - максимум с начала года. В этот же день в столице Великобритании открывается Уимблдонский теннисный турнир. Ожидается новый рекорд самого жаркого первого дня Уимблдона, а, возможно, и за всю его историю.

Германии вновь угрожает засуха

В Германии также установилась температура около +30°C и выше. По итогам февраля-мая 2025 года Метеорологическая служба ФРГ заявила, что страна пережила крупнейшую засуху за всю историю наблюдений, то есть с 1881 года. Уровень Рейна тогда опустился до минимума за 100 лет.

В начале июня по Германии прошли дожди. Но теперь из-за жары засуха может вернуться. "В последние несколько дней дождей почти не было. По-прежнему будет сухо и очень жарко. Поэтому засуха продолжит усиливаться. Это может быть очень жаркое и сухое лето", - сказал газете Bild метеоролог Доминик Юнг (Dominik Jung). По данным Bild, в некоторых районах ФРГ уже ввели запрет на полив в дневные часы.

Жара в Западной Европе, в том числе в ФРГ, продлится как минимум до 2 июля, после чего, как ожидается, переместится на восток. По прогнозу, после 3 июля в Германии ожидаются дожди.

Лесные пожары на юге Франции

В исторической области Лангедок на юге Франции 29 июня возникли лесные пожары. Было эвакуировано бывшее аббатство Фонфруад. Из-за огня автодорогу между Тулузой и Нарбонной закрыли в обоих направлениях.

Правительство Франции собралось на экстренное совещание из-за жары вечером 29 июня. В некоторых районах закрывают школы. В Париже в ближайшие дни ожидается выше +35°C.

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#погода #европа #жара
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(2)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го июня

    Латвию невыгодно покупать, Пётр Великий покупал же уже у Швеции, собственность была изъята противозаконным способом у потомков покупателя. Потом можно вспомнить земельную реформу 1920 годов когда у немецких владельцев демократичные власти первой республики отжали земли.

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  • A
    Aleks
    30-го июня

    Глобальное потепление почему то не коснулось стран Балтии..Пожарившись на ☀️ Страны Старой Европы может оккупируют нас,поменяв власть быстрее ,чем Шлессерс? Все ж там не так грабят народы как в Латвии. Все ж дело в бабках ..Купите кто нибудь Латвию у рептилоидов-они возьмут деньги Спасите страну и народ😭!

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