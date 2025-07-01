Удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам, в том числе по Кременчугскому и Дрогобычскому НПЗ, могут быть не только частью общей военной стратегии, но и причиной растущего недовольства Азербайджана. Об этом пишет ряд СМИ.

Как выяснилось, с украинской стороны пострадали не только стратегические объекты, но и бизнес-интересы зарубежных партнеров, прежде всего – Азербайджана.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, основной потребитель азербайджанской нефти сорта Azeri Light, до разрушения выпускал около 500 тысяч тонн продукции в год – хотя до начала конфликта его мощность достигала 3 миллионов тонн. В июне 2025 года он подвергся серии российских авиаударов, которые фактически вывели предприятие из строя. Подобная участь постигла и Дрогобычский НПЗ, сопоставимый по объемам производства.

Особую тревогу в Баку вызывает тот факт, что удары начали систематически наноситься именно по объектам переработки топлива. По мнению экспертов, это может быть попыткой лишить Украину возможности самостоятельно перерабатывать сырье, поставляемое, в частности, из Азербайджана.

Напомним, что между Киевом и Баку ранее действовали договоренности о поставке 1,3 млн тонн нефти ежегодно на Кременчугский НПЗ. Нефть поставлялась через одесский перевалочный терминал, который с 2017 года находится под контролем государственной нефтяной компании SOCAR. Одновременно SOCAR активно инвестировала в украинскую топливную инфраструктуру, включая Ильичевский наливной терминал, который также пострадал в последние дни.

В контексте этих событий недавняя резкая риторика Азербайджана в адрес России может быть вызвана не только политическими соображениями, но и прямыми экономическими потерями. Удар по нефтяной инфраструктуре Украины стал ударом и по интересам азербайджанского бизнеса, оказывавшего помощь Киеву в преодолении топливного кризиса.