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Раскрыта важная причина ссоры Азербайджана с Россией - СМИ 6 1561

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Раскрыта важная причина ссоры Азербайджана с Россией - СМИ
ФОТО: Global Look Press

Удары по украинским нефтеперерабатывающим заводам, в том числе по Кременчугскому и Дрогобычскому НПЗ, могут быть не только частью общей военной стратегии, но и причиной растущего недовольства Азербайджана. Об этом пишет ряд СМИ.

Как выяснилось, с украинской стороны пострадали не только стратегические объекты, но и бизнес-интересы зарубежных партнеров, прежде всего – Азербайджана.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, основной потребитель азербайджанской нефти сорта Azeri Light, до разрушения выпускал около 500 тысяч тонн продукции в год – хотя до начала конфликта его мощность достигала 3 миллионов тонн. В июне 2025 года он подвергся серии российских авиаударов, которые фактически вывели предприятие из строя. Подобная участь постигла и Дрогобычский НПЗ, сопоставимый по объемам производства.

Особую тревогу в Баку вызывает тот факт, что удары начали систематически наноситься именно по объектам переработки топлива. По мнению экспертов, это может быть попыткой лишить Украину возможности самостоятельно перерабатывать сырье, поставляемое, в частности, из Азербайджана.

Напомним, что между Киевом и Баку ранее действовали договоренности о поставке 1,3 млн тонн нефти ежегодно на Кременчугский НПЗ. Нефть поставлялась через одесский перевалочный терминал, который с 2017 года находится под контролем государственной нефтяной компании SOCAR. Одновременно SOCAR активно инвестировала в украинскую топливную инфраструктуру, включая Ильичевский наливной терминал, который также пострадал в последние дни.

В контексте этих событий недавняя резкая риторика Азербайджана в адрес России может быть вызвана не только политическими соображениями, но и прямыми экономическими потерями. Удар по нефтяной инфраструктуре Украины стал ударом и по интересам азербайджанского бизнеса, оказывавшего помощь Киеву в преодолении топливного кризиса.

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#азербайджан
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(6)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го июля

    Telegram До изобретения гуманизма и русского самобичевания наши славные предки знатно куражились на Каспии. Незадолго до похода Святослава Русичи на ладьях через устье Дона и Азовское море заходили на Каспий. Предки будущих азербайджанцев жили сыто и хорошо торговали с югом, и при этом ни копейки не платили русичам. Первый поход прошел удачно, но силы были равны. Один русич сбежал и рассказал остальным. Чуть позже пришел отряд больше. Такая же история. Потом пришел отряд в три тысячи щщей на 100 ладьях и тут уже русичи знатно покуражились. Полгода собирали таможенные пошлины в Баку. Но на отходе коварный крымский бай предал договор с русичами и натравил на тех элитную хазарскую армию. Бой был неравный. Русичи проиграли, но один сбежал. Долго потом не видели русичей на юге. А потом пришел князь Святослав и убил вообще всех.

    Аминь!

    ЖИВОВZ

    2
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го июля

    Telegram Большой друг Россия офицер MI6 Аластер Крук, комментируя удары СБУ по аэродромам стратегической авиации, высказал мнение, что операция стала возможной благодаря координации усилий его родного SIS с израильским Моссад.

    После атаки на Иран — а комментарий он оставил за две недели до пятницы 13-го — версия о причастности израильтян к диверсиям в глубине территории России звучит уже не так экзотично. На Викаче как-то высказывалось предположение о том, что за организацией теракта в «Крокус-Сити» могли стоять израильские спецслужбы.

    Вовлечённость Моссад в войну против русских Аластер Крук объясняет тем, что дескать евреи — это пещерные русофобы, сквозь века фрустрированные жизнью своих предков за чертой оседлости в царской России.

    Опуская за скобки, что современные российские евреи на самом деле думают о Римской Российской империи, думают ли вообще, и какова в этом роль оголтелой пропаганды западной прессы начала XX века, любопытен сам ход мыслей человека в пыльном шлеме. По сути, Крук расписывается в том, что в оптике британского разведсообщества еврейская община РФ по уровню лояльности Кремлю находится где-то на уровне мигрантов из Средней Азии. А это значит, что с ней люди работают.

    И в чём он не прав?

    Разве российские олигархи еврейского происхождения не спонсировали ВСУ? Не кормили боевиков Азова* тирамису? Не пытались ОПЯТЬ ОБМАНУТЬ, выдавая себя за посредников в переговорах, по итогам которых Россия должна была всё слить? Израильские работнички Яндекса и Вконтакте не транслировали ЛГБТ* и заукраинскую пропаганду? Обладатели синих паспортов с ТВ и эстрады не ставили в соцсетях чёрные квадраты? Нам предлагается верить, что эти люди и их друзья из Моссад не планируют превентивный удар по ядерной триаде РФ, чтобы остановить «безумного деда»?

    Этнический состав советской колониальной администрации видели?

    Далее Крук раскрывает ещё одну фигуру умолчания.

    По информации офицера MI6, Израиль атакует Иран в том числе со стороны Каспийского моря, запуская беспилотники с территории Азербайджана (!) Эти прилёты выдаются еврейскими хвастунишками в западных СМИ за удары доблестной израильской авиации, якобы хозяйничающей в небе Ирана, как у себя дома.

    Похоже на правду, учитывая, как сетка азербайджанских каналов распространяет в тг дезинформацию о том, что Тегеран уже ведёт с Москвой переговоры об эвакуации иранского руководства.

    Бакинская диспетчерская всплывает на поверхность 🤔

    И тогда становится совершенно очевидно, что таким же образом украинские беспилотники летят по объектам в Поволжье с территории подбританского Казахстана.

    Фактически пруф из первых рук.

    2
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го июля

    Telegram Грандиозный провал икорной дипломатии.

    Истерика официального Баку в ответ на задержание членов азербайджанской ОПГ-диаспоры в Екатеринбурге — аккурат после ударов израильтян беспилотниками по Ирану с территории Азербайджана — связана с тряской помидорных хитрованов о том, что новиопы со дня на день выведут их на чистую воду.

    Дело в том, что 29 октября 2024 года впервые с территории Азербайджана ВСУ нанесли удары беспилотниками по территории России, атакуя объекты в Чечне и Дагестане.

    Атаки осуществлялись британцами по той же траектории, что и налёты на Иран — вдоль побережья Каспийского моря. И продолжались следующие два месяца, пока вместе с очередной волной летящих на север БПЛА, под работу ПВО не попал гражданский борт «Азербайджанских авиалиний», после чего «налёты ВСУ» на Чечню и Дагестан резко прекратились.

    Стратегический партнёр Израиля выкрутил тумблер хуцпы на максимум и, следуя логике «лучшая защита — это нападение», уже на следующий день потребовал от новиопов извинений за сбитый самолёт прежде, чем новиопы запросят от Баку разъяснений о вовлечённости азербайджанских спецслужб в украинский конфликт.

    Характерно, что такая же информационная атака на режим аятолл в азербайджанских СМИ предваряла запрос Тегерана к Баку с требованием разъяснений об ударах израильтян по Ирану со стороны Азербайджана.

    Атаки на Чечню и Дагестан — следствие масштабирования практики запуска беспилотников ВСУ с территории Казахстана по целям в Поволжье с марта 2024 года. По какой-то причине новиопы полтора года не замечали или делали вид, что не замечают выстраиваемый британцами санитарный кордон из лимитрофов, где Россия впадает в критическую зависимость от логистики азербайджанских, казахстанских и киргизских посредников, предоставив в руки Лондона экономический рычаг давления на Москву в случае ответных мер на активность диверсионных групп SAS и СБУ в южном подбрюшье страны.

    Блестящий итог политики советских англофилов, ветеранов трёхбуквенных структур при Администрации, и воплощение на практике замыслов доктрины Примакова по встраиванию РФ в Союз турецких государств.

    Обменяли Нагорный Карабах и сбитый вертолёт на чёрную hole от британского donut.

    Давайте теперь думать, подсказывать новиопам.

    Ошалевшие от безнаказанности продавцы помидоров срывают последние покрова с азербайджанской диспетчерской и призывают полуторамиллионную азербайджанскую диаспору РФ к выходам на протесты, а бакинский Киселёв сравнивает разгром азербайджанской ОПГ с репрессиями 1937-го.

    Так почему бы их не устроить?

    Очевидно, что наличие помидорного недоразумения между границами России и Ирана представляет для обоих государств геополитическую проблему, угрожающую реализации проекта транспортного коридора Север-Юг. Такое количество помидоров русские переварить не в состоянии, в отличие от желудков иранских азербайджанцев. Зато можно перекрыть кислород этой теплице Глобальной Британской империи на Южном Кавказе, лишив её финансовых поступлений от наркотрафика ОПГ-диаспоры с территории континентальной России и бенефитов от посреднической функции в трансграничной торговле.

    Казахстанская ветка коридора куда предпочтительней ввиду отсутствия заметного казахского криминала в российских городах и, что не менее важно, зависимости Лондона и Астаны от Москвы в вопросе функционирования трубопровода Тенгиз — Новороссийск.

    В конце концов перевозки можно осуществлять напрямую по Каспийскому морю, минуя посредников. Как завещали купцы английской общины Персии и Российской империи. Где там главный флотоводец страны?

    Пусть человек поработает.

    2
    0
  • С
    Сарказм
    1-го июля

    А , то есть запытанные до смерти и избитые этнические азербайджанцы путинскими опричниками, сбитый самолет и откровенно ксенофобская кампания в рашнсим, видя которую герр Шикльгрубер умильно улыбаяется со своей персональной сковородки в аду - это нифига не причины ссоры? Пропаганда такая пропаганда...

    2
    8
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го июля

    из ГосАкта СССР С 31 декабря 1989 года была разрушена с тыловых районов Азербайджанской ССР советско-иранская граница, установленная по Гюлистанскому Трактату (1813), Туркманчайскому Договору (1828), подтверждённая Московским и Карсским Мирным Договорами (1921), и иными советско-иранскими соглашениями, то Иранский Пограничный Комиссар стал вправе от имени и по титулам объединённого и единого русско-персидского трона (1575) временно до 2026 года занять уступленные (переданные) Российской Империи территории для создания Специальной Советско- Иранской Военной Администрации для целей обуздания, наказания и принуждения азербайджанского (тюркского) призового и трофейного населения к покорности, миру и правопорядку, учреждению военно-полевых трибуналов и исламских судов для приведения к присяге на верность Государю, Царю и Великому Князю всея Руси, Императору Всероссийскому и Союзу ССР, подлежат осуждению и наказанию как муртадов впавших в куфр, или стремящихся к образованию религиозно-теократических образований нарушающих адат, нормы шариата и уложения ислама, чтобы объявить их вне закона, а население СССР или принявших и не нарушивших Воинскую Присягу СССР признать достойным и правоверным, чтобы он мог получить права Гражданина СССР к 2025 году и/или быть по решению шариатского суда и/или военного трибунала объявленным клятвопреступником, когда будет представляться гражданином Азербайджана и/или когда будет заявлять о государственной независимости Азербайджана.

    из ГосАкта СССР Азербайджанская ССР в Союзе ССР существовала как временное государство в пределах Союза ССР, подтверждала унитарное территориальное устройство СССР, не имела собственной территории и основ финансово-экономического суверенитета, чтобы заключать международные договоры, иметь Дипломатические Миссии и Представительства, существовала в режиме окончательной и бесповоротной ликвидации Азербайджана с 1918 года в исключительную пользу Союза ССР и Верноподданных Граждан СССР.

    10
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го июля

    После азербайджанских выпердов ещё закроются российские магазины по переработке ара-помидоров.

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