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Иран не должен получить ядерное оружие - президент Латвии 9 577

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Иран не должен получить ядерное оружие - президент Латвии
ФОТО: LETA

Иран не должен обладать ядерным оружием, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в среду в резиденции в Юрмале встретился с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, находящимся с рабочим визитом во всех трёх странах Балтии, пишет LETA.

Как сообщила агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время беседы обсуждалась ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке и в Европе, возможности прекращения огня в секторе Газа, а также активный двусторонний политический диалог. Президент Латвии положительно оценил недавнее заключение перемирия между Израилем и Ираном, а также поддержку США и Катара в его достижении.

Ринкевич считает, что Иран должен в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии для укрепления ядерной безопасности в регионе. Также он указал, что Латвия продолжит поддерживать и выступать за санкции Европейского союза против Ирана.

Глава государства вновь выразил солидарность с народом Израиля и осудил террористические атаки против страны и её жителей. Ринкевич подчеркнул, что Латвия продолжает поддерживать право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Он отметил важность предотвращения жертв среди гражданского населения.

"Необходимо сделать всё возможное, чтобы немедленно освободить всех заложников, а также обеспечить безопасную и доступную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа", — заявил президент Латвии.

Президент также подчеркнул важность поддержки Украины в её борьбе против российской агрессии. Он указал, что помощь Украине необходима как для укрепления безопасности Европы, так и для обеспечения глобальной стабильности. От имени Латвии Ринкевич призвал Израиль усилить свою поддержку Украине.

Во время встречи обсуждался и предстоящий в августе 2025 года официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Латвию, который поспособствует углублению двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также позволит продолжить диалог по вопросам безопасности на Ближнем Востоке и в Европе.

Во вторник Саар встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже ("Новое Единство"), с которой обсудил двусторонние отношения, связи Израиля с Европейским союзом и сотрудничество в международных организациях.

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#иран #израиль #эдгар ринкевич
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(9)
  • А
    Андрей
    2-го июля

    А вообще, спрашивается, что делать обычному здоровому человеку, в эти трудные времена, если он сам не включился в полит.борьбу за светлое будущее и не имеет ресурса организовать и возглавить? 1.) Не ныть, искать позитив! 2.) Помогать слабым, бедным. Буржуины, при их возможностях, могли бы, да не хотят делиться неясно как нажитыми богатствами (мирскими). 3.) Помогать тем, кто вещает и поёт за правое дело, за правду, за совесть. Есть такие и среди блоггеров и музыкантов. Например, Каспарс Димитерс - выпускает очередной в т.ч. русский альбом. Насколько мне изветсно - живёт не богато. Реквизиты можно например запросить через e-mail или гуглим по: "kaspars dimiters konts ziedojumiem" 4.) Да просто убраться в квартире, на лестничной клетке, во дворе. - и то лучше станет. Вобщем - ищем и делаем добро! И, глядишь, и доживешь до рассвета.

    4
    1
  • А
    Андрей
    2-го июля

    Президенты не должны выглядеть и говорить, как умственно отсталые. Это моя хотелка. Для снижения международной напряженности и рисков войн. Но кто ж это может обеспечить? Эдик, иди - лечись! Не можешь - молись! Покайся! Содомиты - Царствие Божие - не наследуют!

    5
    1
  • lg
    lo gos
    2-го июля

    Хороший мальчик, дайте ему полизать косточку.

    8
    1
  • З
    Злой
    2-го июля

    Президент страны с неполным 1.5 миллиона человек решает что делать со страной с население 90 миллионов жителей.

    28
    1
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Александра Бейдера почитайте Там все о происхождении фамилии Ринкевич.Белорусский еврей.И что то я больше верю еврею Бейдеру,чем вам,притом во власти других нет и необязательно человек должен выглядеть как иудей ....😎

    10
    3
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Кстати,кто не в курсе.В армии Ирана служат евреи,есть множество синагог и даже какой то из министров был евреем. Так что Иран вполне цивилизованное государство,где уживаются все и ненавидит Иран и теже евреи в Иране только фашистскую власть Израиля,не более того . А ведь когда то было это вполне приличное государство ,далёкое от дикого радикализма,но кто то сильно постарался,чтобы оно таким стало.👽

    13
    5
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Смешно уже читать про ядерное оружие Ирана,коим Нетаньяху пугает мир и народ Израиля аж с 1995 года...😎,преследуя одному ему известные цели. И снова старые песни о главном.Видимо,пластинка заела...👽🔯

    18
    5
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Поговорили два еврея,обсудили гешефт и Иран,у которого никакого ядерного оружия нет,а вот у Израиля есть,но почему то никто об этом не знает.😂

    22
    5
  • П
    Процион
    Aleks
    2-го июля

    Ринкевич не еврей, он белорус. У него и фамилия чисто белорусская. Он не, правда, замаскировал под латышскую, прицепил S на конце, но суть та же.

    10
    4
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