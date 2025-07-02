Иран не должен получить ядерное оружие - президент Латвии

Иран не должен обладать ядерным оружием, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в среду в резиденции в Юрмале встретился с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, находящимся с рабочим визитом во всех трёх странах Балтии, пишет LETA.

Как сообщила агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время беседы обсуждалась ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке и в Европе, возможности прекращения огня в секторе Газа, а также активный двусторонний политический диалог. Президент Латвии положительно оценил недавнее заключение перемирия между Израилем и Ираном, а также поддержку США и Катара в его достижении.

Ринкевич считает, что Иран должен в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии для укрепления ядерной безопасности в регионе. Также он указал, что Латвия продолжит поддерживать и выступать за санкции Европейского союза против Ирана.

Глава государства вновь выразил солидарность с народом Израиля и осудил террористические атаки против страны и её жителей. Ринкевич подчеркнул, что Латвия продолжает поддерживать право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Он отметил важность предотвращения жертв среди гражданского населения.

"Необходимо сделать всё возможное, чтобы немедленно освободить всех заложников, а также обеспечить безопасную и доступную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа", — заявил президент Латвии.

Президент также подчеркнул важность поддержки Украины в её борьбе против российской агрессии. Он указал, что помощь Украине необходима как для укрепления безопасности Европы, так и для обеспечения глобальной стабильности. От имени Латвии Ринкевич призвал Израиль усилить свою поддержку Украине.

Во время встречи обсуждался и предстоящий в августе 2025 года официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Латвию, который поспособствует углублению двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также позволит продолжить диалог по вопросам безопасности на Ближнем Востоке и в Европе.

Во вторник Саар встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже ("Новое Единство"), с которой обсудил двусторонние отношения, связи Израиля с Европейским союзом и сотрудничество в международных организациях.