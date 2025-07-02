В Южной Европе от жары умерли несколько человек

Согласно данным местных властей, во Франции двое людей скончались от слабости, вызванной экстремальной жарой. Первые случаи смерти от нее были зафиксированы и в Испании. Ожидается, что пик температур придется на 2 июля.

Согласно данным местных властей, во Франции двое людей скончались от слабости, вызванной экстремальной жарой. Первые случаи смерти от нее были зафиксированы и в Испании. Ожидается, что пик температур придется на 2 июля.

В последний день новой волны экстремальной жары в Южной Европе - в среду, 2 июля, - стали известны первые случаи смерти от перегрева. Так, во Франции два человека скончались от слабости, связанной с высокими температурами, сообщила министр экологии страны Аньес Панье-Рунаше местному телеканалу BFM. Пожарные также оказали помощь более чем 300 пострадавшим, уточнила она.

Первые случаи смерти от жары были зарегистрированы и в Испании: двухлетний ребенок умер после того, как родители оставили его на несколько часов одного в машине под палящим солнцем в юго-восточном регионе страны, сообщило агентство AFP. Кроме того, местные пожарные также обнаружили тела двух человек после вызванного жарой пожара в провинции Лерида.

Более точное число жертв жары, накрывшей Европу в конце июня, в том числе в других странах ее юга, станет понятно позже. Количество летальных случаев может значительно возрасти, отмечают эксперты. По их ранним оценкам, самые сильные тепловые волны в 2003 и 2022 годах привели соответственно к преждевременной смерти 70 000 и 62 000 человек в Европе.

В ФРГ везде, кроме севера, объявлены предупреждения о жаре

Утром 2 июля на всей территории Германии, за исключением побережья Северного моря, были объявлены предупреждения о жаре, местами - об экстремальной. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), в течение дня ожидаются "максимальные температуры с необычно высокими пиковыми значениями до 40 градусов".

Предупреждения о жаре наивысшего уровня объявлены на большей части территории страны в полосе от южной части Баден-Вюртемберга через Рейнланд-Пфальц, Гессен, Северный Рейн - Вестфалию и Нижнюю Саксонию до Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна, уточняет агентство AFP.

По данным DWD, самый высокий показатель, когда-либо официально зафиксированный в Германии, был зарегистрирован 25 июля 2019 года на метеостанциях в Северном Рейне - Вестфалии и составил 41,2 градуса. Днем 2 июля в южных федеральных землях ожидаются первые грозы, сильные ливни и град. Во второй половине дня они распространятся из Бельгии и Нидерландов на северо-запад ФРГ.