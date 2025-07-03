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Между Азербайджаном и Россией резко похолодало 0 364

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Баку решил проявить солидарность с земляками.

Баку решил проявить солидарность с земляками.

Алиев давно готовился дистанцироваться от Путина, но тут пришел удобный повод.

Все совместные культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями, отменены. Об этом заявило министерство культуры Азербайджана. Ведомство сообщило, что причиной решения стали "целенаправленные действия российских правоохранителей против азербайджанцев по этническому признаку" в Екатеринбурге.

Отмене подлежат концерты, фестивали, выставки, спектакли и другие программы. Владельцы билетов смогут оформить возврат.

На фоне обострения парламентская делегация Азербайджана решила не участвовать в заседании комиссии Милли меджлиса республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.

В заявлении парламента указывается, что причиной стали "демонстративные и незаконные действия" сотрудников российских правоохранительных органов, приведшие к жертвам среди азербайджанцев.

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге были задержаны более 50 человек азербайджанского происхождения. Погибли два человека. Ещё двое получили во время рейда серьёзные ранения. Баку потребовал привлечь виновных к ответственности.

Русская община Азербайджана осудила действия российской стороны и призвала к объективному расследованию случившегося в Екатеринбурге.

МИД России заявил, что задержания проводились в рамках расследования тяжких преступлений, а ситуация находится под контролем. Представитель МИД Мария Захарова уточнила, что речь идет о делах, связанным с убийствами, совершёнными в 2001, 2010 и 2011 годах.

Как сообщает портал E1.ru, в 2001 году в Екатеринбурге был убит выходец из Азербайджана Юнис Пашаев — его зарезали кухонным ножом. Основными подозреваемыми тогда считались владельцы кафе "Каспий" братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые, как сообщается, и погибли при задержании 27 июня. Эту информацию подтвердил источник РБК в правоохранительных органах.

В рамках расследования по делу суд в Екатеринбурге сегодня арестовал до 19 июля трёх человек — Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Им предъявлены обвинения по статье об убийстве. На фотографиях из зала суда видно, что у одного из задержанных — гематомы на лице.

Другим троим подозреваемым — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову продлили срок задержания на 72 часа. Меру пресечения им изберут позже.

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