В польской Гдыне впервые за последние десятилетия проходит объединённый праздник — День судостроителя и День Военно-морского флота. Это совместная инициатива более 20 компаний морской отрасли и Военно-морских сил Польши, призванная вернуть традиции празднования и подчеркнуть значение судостроения для страны.

Праздничные мероприятия начались торжественным шествием работников судостроительной и морской отрасли, а также моряков.

«Польский судостроительный сектор активно развивается: реализуются стратегические проекты, в том числе строительство фрегатов типа Miecznik и спасательного судна Ratownik. Пришло время с гордостью отметить нашу работу и показать молодёжи, что профессия судостроителя — это не просто ремесло, а миссия по укреплению морской безопасности Польши», — подчёркивает Марцин Рынгвельски, председатель правления «Военной судоверфи» (PGZ Stocznia Wojenna).

Для посетителей и гостей города целый день был открыт судостроительно-морской городок Błyskawica («Молния»), названный по имени корабля-музея, эсминца времен Второй Мировой. Это самый старый из эсминцев, прошедших всю войну и сохранившихся до наших дней.

В программе: показы кораблей польского ВМФ, стенды с демонстрацией современных морских технологий, развлечения для детей, выступления артистов и традиционная армейская гречневая похлёбка от 3-й флотилии.

Мероприятие проходит под почётным патронатом министра обороны, министра инфраструктуры, маршала Поморского воеводства Мечислава Струка и мэра Гдыни Александры Косёрек. В организации участвуют ведущие компании морской отрасли и образовательные учреждения, готовящие будущие кадры. «Мы хотим показать жителям Труймяста и всей страны, какое значение имеет морская отрасль. Эти профессии — с миссией. Они напрямую связаны с безопасностью Польши», — отмечает Беата Конярска, член правления судоверфи.