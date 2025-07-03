Baltijas balss logotype

Жара в Западной Европе уносит жизни людей 0 524

В мире
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Жара в Западной Европе уносит жизни людей
ФОТО: Unsplash

По мере продолжающейся жары в Западной Европе в среду были зарегистрированы по меньшей мере пять случаев смерти, вызванных перегревом, пишет LETA со ссылкой на DPA.

На пляжах принадлежащего Италии острова Сардиния от заболеваний, вызванных жарой, скончались двое мужчин в возрасте 75 и 60 лет.

В последние дни температура воздуха на Сардинии и принадлежащем Франции острове Корсика неоднократно превышала 40 градусов по Цельсию.

Италия уже более недели страдает от жары. В среду предупреждения о жаре были распространены в 18 итальянских городах. В ряде городов, включая Флоренцию, Бергамо и Рим, произошли перебои с электроснабжением.

Во Франции из-за жары в среду скончались как минимум три человека, а более 300 человек получили неотложную медицинскую помощь от спасательных служб.

Министр экологии Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что умерли два человека, жаловавшиеся на жару. Телеканал France Info сообщил, что также скончался строитель, работавший на футбольном стадионе в городе Осер.

Во вторник значительная часть Франции испытала экстремальную жару. Самый высокий – красный – уровень предупреждения действовал в 16 департаментах, в том числе в столице Париже, где температура воздуха достигла 38 градусов. На юге и в центральной части Франции местами температура превысила 41 градус.

В Германии в среду днем был зафиксирован температурный рекорд текущего года: в городе Андернах федеральной земли Рейнланд-Пфальц воздух прогрелся до 39,3 градусов по Цельсию. В городе Тангерштедт (федеральная земля Саксония-Анхальт) температура составила 39,2 градуса, а в городе Китцинген (Бавария) – 39,1 градуса.

Тем не менее, абсолютный температурный рекорд Германии – 41,2 градуса по Цельсию, зарегистрированный 25 июля 2019 года на двух метеостанциях в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, побит не был.

Читайте нас также:
#погода #жара
0
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 193
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 163
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 269
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 285

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям
ЧП и криминал
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям 5
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 33
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 31
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 35
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 68
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 53
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям
ЧП и криминал
Спасатели помогли выбраться из леса нескольким людям 5
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 33
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео