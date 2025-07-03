Жара в Западной Европе уносит жизни людей

По мере продолжающейся жары в Западной Европе в среду были зарегистрированы по меньшей мере пять случаев смерти, вызванных перегревом, пишет LETA со ссылкой на DPA.

На пляжах принадлежащего Италии острова Сардиния от заболеваний, вызванных жарой, скончались двое мужчин в возрасте 75 и 60 лет.

В последние дни температура воздуха на Сардинии и принадлежащем Франции острове Корсика неоднократно превышала 40 градусов по Цельсию.

Италия уже более недели страдает от жары. В среду предупреждения о жаре были распространены в 18 итальянских городах. В ряде городов, включая Флоренцию, Бергамо и Рим, произошли перебои с электроснабжением.

Во Франции из-за жары в среду скончались как минимум три человека, а более 300 человек получили неотложную медицинскую помощь от спасательных служб.

Министр экологии Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что умерли два человека, жаловавшиеся на жару. Телеканал France Info сообщил, что также скончался строитель, работавший на футбольном стадионе в городе Осер.

Во вторник значительная часть Франции испытала экстремальную жару. Самый высокий – красный – уровень предупреждения действовал в 16 департаментах, в том числе в столице Париже, где температура воздуха достигла 38 градусов. На юге и в центральной части Франции местами температура превысила 41 градус.

В Германии в среду днем был зафиксирован температурный рекорд текущего года: в городе Андернах федеральной земли Рейнланд-Пфальц воздух прогрелся до 39,3 градусов по Цельсию. В городе Тангерштедт (федеральная земля Саксония-Анхальт) температура составила 39,2 градуса, а в городе Китцинген (Бавария) – 39,1 градуса.

Тем не менее, абсолютный температурный рекорд Германии – 41,2 градуса по Цельсию, зарегистрированный 25 июля 2019 года на двух метеостанциях в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, побит не был.