Baltijas balss logotype

Трамп заявил, что пригрозил «разбомбить к чертям Москву», если Путин нападет на Украину – CNN 3 887

В мире
Дата публикации: 09.07.2025
BB.LV
Трамп заявил, что пригрозил «разбомбить к чертям Москву», если Путин нападет на Украину – CNN

Дональд Трамп в прошлом году на закрытой встрече с донорами заявил, что пытался сдержать президента России Владимира Путина от нападения на Украину, пригрозив «разбомбить к чертям Москву», сообщает CNN со ссылкой на аудиозаписи, оказавшиеся в распоряжении агентства.

«Я сказал Путину: "Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к чертям Москву. У меня просто не будет выбора"», — сказал Трамп на одном из мероприятий по сбору средств в рамках своей кампании 2024 года. «А он такой: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%».

Позже Трамп утверждал, что передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину на случай вторжения Китая на Тайвань, заявив, что США разбомбят Пекин в ответ.

«Он подумал, что я сумасшедший», — сказал Трамп о Си, добавив: «Но у нас никогда не было проблем».

Эти высказывания прозвучали в рамках серии предвыборных мероприятий в Нью-Йорке и Флориде, аудиозаписи которых были получены журналистами. Некоторые фрагменты описаны в новой книге под названием «2024». Ранее эти записи не публиковались. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать их содержание.

Против протестующих студентов и соцпособий

Аудио отражают более откровенную сторону Трампа, которую он демонстрировал за закрытыми дверями в общении с богатыми спонсорами — обсуждая не только агрессивную внешнюю политику, но и идею депортации протестующих студентов, а также мнение, что «люди, живущие на пособиях», всегда будут голосовать за демократов.

«Если студент протестует — я бы выслал его из страны, — сказал Трамп на закрытой встрече, пообещав пресечь такие выступления. — Они допустили большую ошибку. Высылать из страны — и это всё остановит».

После того как один из доноров выразил опасение, что эти студенты в будущем будут «управлять страной», Трамп призвал аудиторию быть щедрее, чтобы не допустить такого развития событий.

«Если вы меня изберете, мы откатим это движение на 25–30 лет назад», — пообещал он.

На одном из мероприятий Трамп также говорил о том, что республиканцы находятся в невыгодном положении, потому что «люди, живущие на пособиях, всегда голосуют за демократов».

«Профсоюзы дают большие деньги, госслужащие дают большие деньги, и у них есть преимущество за счёт соцпособий, — заявил он. — Единственное, что я могу сказать своим еврейским друзьям: заставьте их начать голосовать за республиканцев».

Читайте нас также:
#дональд трамп
11
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    9-го июля

    Лохматый с катушек съехал.

    4
    0
  • AE
    Al Ekses
    9-го июля

    Боже спаси Америку… Два идиота подряд это уже через чур.

    40
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го июля

    Настоящий Герцог Мира - Pease Duke.

    46
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 374
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 382
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 297
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 437

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 2
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 7
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 27
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 35
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 41
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 42
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 2
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 7
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео