Трамп заявил, что пригрозил «разбомбить к чертям Москву», если Путин нападет на Украину – CNN

Дональд Трамп в прошлом году на закрытой встрече с донорами заявил, что пытался сдержать президента России Владимира Путина от нападения на Украину, пригрозив «разбомбить к чертям Москву», сообщает CNN со ссылкой на аудиозаписи, оказавшиеся в распоряжении агентства.

«Я сказал Путину: "Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к чертям Москву. У меня просто не будет выбора"», — сказал Трамп на одном из мероприятий по сбору средств в рамках своей кампании 2024 года. «А он такой: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%».

Позже Трамп утверждал, что передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину на случай вторжения Китая на Тайвань, заявив, что США разбомбят Пекин в ответ.

«Он подумал, что я сумасшедший», — сказал Трамп о Си, добавив: «Но у нас никогда не было проблем».

Эти высказывания прозвучали в рамках серии предвыборных мероприятий в Нью-Йорке и Флориде, аудиозаписи которых были получены журналистами. Некоторые фрагменты описаны в новой книге под названием «2024». Ранее эти записи не публиковались. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать их содержание.

Против протестующих студентов и соцпособий

Аудио отражают более откровенную сторону Трампа, которую он демонстрировал за закрытыми дверями в общении с богатыми спонсорами — обсуждая не только агрессивную внешнюю политику, но и идею депортации протестующих студентов, а также мнение, что «люди, живущие на пособиях», всегда будут голосовать за демократов.

«Если студент протестует — я бы выслал его из страны, — сказал Трамп на закрытой встрече, пообещав пресечь такие выступления. — Они допустили большую ошибку. Высылать из страны — и это всё остановит».

После того как один из доноров выразил опасение, что эти студенты в будущем будут «управлять страной», Трамп призвал аудиторию быть щедрее, чтобы не допустить такого развития событий.

«Если вы меня изберете, мы откатим это движение на 25–30 лет назад», — пообещал он.

На одном из мероприятий Трамп также говорил о том, что республиканцы находятся в невыгодном положении, потому что «люди, живущие на пособиях, всегда голосуют за демократов».

«Профсоюзы дают большие деньги, госслужащие дают большие деньги, и у них есть преимущество за счёт соцпособий, — заявил он. — Единственное, что я могу сказать своим еврейским друзьям: заставьте их начать голосовать за республиканцев».