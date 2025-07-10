Госсекретарь США Марко Рубио в четверг встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Малайзии, где главы МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проводят переговоры по вопросам американских таможенных тарифов и растущего влияния Китая в регионе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Первый визит Рубио в Азию в качестве госсекретаря проходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь вернулся к теме торговой войны, а Россия нанесла по Украине крупнейшую ракетную и дроновую атаку с начала полномасштабного вторжения.

Рубио встретится с Лавровым в Куала-Лумпуре вне рамок переговоров глав МИД стран АСЕАН, проходящих там же.

Во вторник Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин говорит "глупости" об Украине, и пообещал, что США направят Киеву больше оружия для защиты от российского вторжения. Трамп выражает растущее недовольство Путиным в связи с войной в Украине.

Американские официальные лица перед поездкой Рубио заявили, что Вашингтон считает приоритетом своё участие в делах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Тем не менее Трамп пригрозил более чем 20 странам, многие из которых находятся в Азии, ввести таможенные пошлины в размере от 20 до 50% на их товары, а также объявил о 50% тарифе на импорт меди и возможном 200% тарифе на фармацевтическую продукцию.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в среду предупредил дипломатов азиатских стран о новой эпохе, в которой тарифы стали "обострённым инструментом геополитического соперничества".

"Это не временный шторм, а новые погодные условия нашего времени", — заявил Ибрагим.

Рубио примет участие в заседании министров иностранных дел стран АСЕАН, в котором также будут участвовать представители Японии, Южной Кореи и Китая. Также запланированы его встречи с Ибрагимом и трёхсторонние переговоры с Филиппинами и Японией.