США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 1 672

Дата публикации: 10.07.2025
Deutsche Welle
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.

ФОТО: twitter

О санкциях против специальной докладчицы ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе сообщил госсекретарь США Марко Рубио, пишет DW.

США ввели санкции против специальной докладчицы ООН по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях Франчески Альбанезе. Об этом сообщил в соцсети X в среду, 9 июля, госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, штрафные меры были приняты за "незаконные и позорные усилия" Альбанезе побудить Международный уголовный суд (МУС) к действиям против американских и израильских чиновников, компаний и руководителей.

"Кампанию Альбанезе по ведению политической и экономической войны против Соединенных Штатов и Израиля больше не будут терпеть. Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону", - заявил Рубио.

Вашингтон продолжит предпринимать действия, которые считает необходимыми, "чтобы ответить на агрессию и защитить наш суверенитет и суверенитет наших союзников", подчеркнул он.

Альбанезе выступала за выдачу МУС ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Франческа Альбанезе в ноябре 2024 года призвала МУС выдать международные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта. Международный суд обвиняет их в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Кроме того, США отреагировали на доклад, представленный Альбанезе в Женеве в начале июля текущего года. Спецдокладчица ООН обвинила 48 международных компаний в получении прибыли от "незаконной оккупации и апартеида" Израиля на палестинских территориях, а также от "геноцида" в секторе Газа, напомнило агентство AFP.

Представительство Соединенных Штатов при ООН в Женеве призвало генсека ООН Антониу Гутерриша уволить Албанезе. Вашингтон обвинил ее в "яростном антисемитизме" и "антиизраильской предвзятости".

Ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта 21 ноября 2024 года. По оценке суда, имеются достаточные основания считать, что оба несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время войны в секторе Газа между Израилем и напавшей на это государство террористической организацией ХАМАС.

Германия и другие страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны задержать Нетаньяху в случае его приезда. Израиль, а также США и некоторые другие государства не присоединились к Римскому статуту - основополагающему документу МУС.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 56 тысяч палестинцев, а еще более 122 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.

Читайте нас также:
#сша #оон #сектор газа
(1)
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Нет никакой Палестины,и некогда не было.Есть шайка террористов в Газе.Не более.

    5
    15

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 5
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 8
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 28
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 36
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 41
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 43
