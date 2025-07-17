В НАТО раскрыли возможную дату начала конфликта с Россией и Китаем

главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Гринкевич: Китай и Россия могут начать военные действия против НАТО в 2027 году.

В НАТО допустили, что Китай и Россия могут синхронно начать военные действия против альянса в ближайшие два года. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передает издание The Guardian.

«И мы все слышали о 2027 году, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, [председатель КНР] Си Цзиньпин может быть готов к своему шагу», — рассказал генерал.

По словам Гринкевича, Пекин, вероятно, заранее согласует свои действия с Москвой перед началом операции в районе Тайваня. Он добавил, что НАТО должно быть готово к такому исходу событий и иметь в распоряжении все необходимые ресурсы.