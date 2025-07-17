Baltijas balss logotype

В НАТО раскрыли возможную дату начала конфликта с Россией и Китаем

Дата публикации: 17.07.2025
В НАТО раскрыли возможную дату начала конфликта с Россией и Китаем
ФОТО: Global Look Press

главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Гринкевич: Китай и Россия могут начать военные действия против НАТО в 2027 году.

В НАТО допустили, что Китай и Россия могут синхронно начать военные действия против альянса в ближайшие два года. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич, передает издание The Guardian.

«И мы все слышали о 2027 году, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, [председатель КНР] Си Цзиньпин может быть готов к своему шагу», — рассказал генерал.

По словам Гринкевича, Пекин, вероятно, заранее согласует свои действия с Москвой перед началом операции в районе Тайваня. Он добавил, что НАТО должно быть готово к такому исходу событий и иметь в распоряжении все необходимые ресурсы.

  Д
    Дед
    17-го июля

    Да, ладно, и в Латвии через десять лет будем жить, как в Европе, и всемирное потепление затопит, через пять лет пол мира, и все мы умрем, а сейчас в 27 году Китай с РФ нападут на НАТО. А как ответит за свои прогнозы прогнозист, если этого не случится, или случится через 5 лет, или НАТО нападет на РФ или Китай?

    26
    2

Видео