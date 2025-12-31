Венгрия блокировала предложения ЕС больше, чем любая другая страна-член в новейшей истории - 19 раз.

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

На саммите ЕС лидеры стран-членов сделали шаг, который, ещё несколько месяцев назад казался немыслимым, чтобы выйти из тупика: выпустили совместные долговые обязательства за счёт общего бюджета блока, чтобы помочь Украине удержаться на плаву в условиях продолжающейся войны.

Это позволило обойти принцип единогласия государств сообщества. К соглашению примкнули все те, кто хотел работать сообща, а Венгрия, Словакия и Чехия - были исключены.

Таким образом, ЕС не только удалось привлечь 90 миллиардов евро для Украины на 2026 и 2027 годы, как он и обещал, но и проложить новый путь, на котором требование единогласия больше не может препятствовать реализации планов "коалиции решительных".

Это, по мнению аналитиков, беспрецедентное решение для союза, которое стало импульсом к тому, чтобы Брюссель искаль альтернативы для обхода национального вето. Им особенно часто пользуется Венгрия, когда рёчь идет об Украине - начиная от финансовой помощи, заканчивая её потенциальным членством в ЕС. Чтобы выпустить совместные долговые обязательства в 24 часа, минуя Будапешт, Прагу и Братиславу, Брюссель сослался на принцип "расширенного сотрудничества", предусмотренный договорами Евросоюза. Это юридическая уловка - крайняя мера, к которой он прибегнул, чтобы выйти из тупиковой ситуации.

Совсем недавно он также использовал статью 122 договора, с одобрения квалифицированного большинства голосов, чтобы обездвижить замороженные российские активы, находящиеся в Европе, на неопределённый срок. До этого момента активы удерживались в соответствии со стандартным режимом санкций, который действовал на основе единогласия и поэтому зависел от мнения Венгрии и Словакии.

Изначально 122 разрабатывалась как средство преодоления серьёзных экономических кризисов. Её применение для разблокирования средств Украине показало, что блок может таким образом разрешать вопросы, по которым достигнут почти полный консенсус, минуя вето. Стратегия приносит результаты, но у неё есть и подводные камни.

"Мы видим прямое стремление руководства ЕС обойти потенциальное вето Венгрии и Словакии и принимать важные решения на основе голосования квалифицированным большинством", - подтвердил Euronews Даниель Хегедюш, региональный директор Немецкого фонда Маршалла.

"В то же время, я не думаю, что это пуленепробиваемый вариант. Ни с юридической, ни с политической точки зрения".

Венгерское сопротивление

Согласно списку, составленному профессором Университетского колледжа Лондона Михалом Овадеком, с 2011 года в ЕС 15 стран-членов наложили в общей сложности 46 вето по 38 вопросам. Причём Венгрия блокировала предложения ЕС больше, чем любая другая страна-член в новейшей истории - 19 раз.

Польша занимает второе место с семью вето, а Словакия, которая также часто попадает в заголовки газет в связи со спорными решениями премьер-министра Роберта Фицо, имеет два вето на своём счету, оба были наложены в этом году.

Венгрия наложила вето на значительное количество совместных внешнеполитических заявлений, но она также выступила против того, чтобы оказать конкретную поддержку Украине и начать официальные переговоры с Киевом о вступлении в ЕС.

В результате большинство официальных заявлений в поддержку Украины были сделаны от имени ЕС-26, без Венгрии. Это не меняет того факта, что все страны-члены могут наложить вето на решения, требующие единогласия для внесения серьёзных изменений в политику блока.

Микулаш Дзуринда, глава аналитического центра Martens Centre и бывший премьер-министр Словакии, рассказал Euronews, что такие лидеры, как канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, продвигают инициативу об изменениях в правилах голосования.