Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Киев. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Эта поездка знаменует собой самый высокопоставленный визит израильского чиновника на Украину с февраля 2023 года, когда страну посетил предшественник Саара, действующий министр энергетики Эли Коэн», — утверждается в публикации.

В ходе визита глава МИД Израиля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также с представителями украинской еврейской общины.

Ранее Саар поприветствовал выход США из ЮНЕСКО.