Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 582

Дата публикации: 22.07.2025
BB.LV
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
ФОТО: Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Киев. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Эта поездка знаменует собой самый высокопоставленный визит израильского чиновника на Украину с февраля 2023 года, когда страну посетил предшественник Саара, действующий министр энергетики Эли Коэн», — утверждается в публикации.

В ходе визита глава МИД Израиля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также с представителями украинской еврейской общины.

Ранее Саар поприветствовал выход США из ЮНЕСКО.

#израиль
(4)
  • A
    Aleks
    23-го июля

    ,,Евреи,как умные люди,должны нести миру свет и процветание,а они что несут? Войны,разруху,грабежи.,, Микаэль Лайтман ,Глава международной Каббалы,Израиль Дурак,наверное.👽 ,,Расизм,нацизм и фашизм-плоть от плоти еврейской нации,,Яков Кедми,бывший глава разведки Надив Израиля,общественный деятель,Израиль Видимо,ещё один дурак?👽😀

    3
    3
  • A
    Aleks
    23-го июля

    А Грузия то при чем,Чанглманис? Грузия вышла из под вашего контроля ..,,😂 Действительно ,при чем тут Переворот на Украине и последующая война!?👽🔯

    4
    2
  • A
    Aleks
    22-го июля

    Хозяева приехали на свою территорию,которую давно облюбовали.Да и переворот в Киеве был организован Израилем на деньги США с помощью России,ведь не зря перед Майданом на Украине присутствовали все разведки Израиля и русскоязычные бойцы армии обороны Израиля-Цахал...🔯👽

    5
    9
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    22-го июля

    Дурак он и в Африке дурак. Ладно Украине придется отдать кусок земли. Но при чём тут майдан? В Грузии тоже евреи? Тебя точно за обрезанный подвести дурачок

    4
    0
Видео