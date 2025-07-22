Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Киев. Об этом сообщает The Times of Israel.
«Эта поездка знаменует собой самый высокопоставленный визит израильского чиновника на Украину с февраля 2023 года, когда страну посетил предшественник Саара, действующий министр энергетики Эли Коэн», — утверждается в публикации.
В ходе визита глава МИД Израиля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а также с представителями украинской еврейской общины.
Ранее Саар поприветствовал выход США из ЮНЕСКО.
