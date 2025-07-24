50 французских евреев высадили из самолета в Валенсии: Vueling обвинили в антисемитизме

Группа из примерно 50 французских подростков еврейского происхождения была снята с рейса авиакомпании Vueling в аэропорту Валенсии из-за своего поведения.

Инцидент, произошедший в прошлую среду на рейсе VY8166 из Валенсии в парижский Орли, вызвал споры после заявлений министра по делам диаспоры Израиля Амихая Чикли, который утверждал, что это еврейская молодежь, поющая песни на иврите.

По данным Гражданской гвардии, группа несовершеннолетних устроила такой переполох в самолёте, что это насторожило пилота. Командиру воздушного судна пришлось лично выйти, чтобы оценить ситуацию и предупредить пассажиров, что они должны прекратить свое деструктивное поведение, иначе их снимут с рейса.

Авиакомпания Vueling сообщила, что подростки "некорректно обращались с аварийным оборудованием и активно нарушали обязательную демонстрацию безопасности". Кроме того, группа неоднократно игнорировала указания бортпроводников, ставя под угрозу безопасное проведение полёта и безопасность всех пассажиров на борту.

После многократных предупреждений, не давших результата, экипаж активировал установленные протоколы безопасности и запросил вмешательство Гражданской гвардии. После прибытия в терминал аэропорта Валенсии агрессивное поведение продолжилось, что вынудило власти временно надеть наручники на одну из сопровождающих группы, хотя позже она была отпущена без предъявления обвинений.

Vueling отвергает обвинения в религиозной дискриминации

Авиакомпания категорически отрицает, что решение о высадке группы было принято по религиозным мотивам или в результате дискриминации. В официальном заявлении Vueling утверждает, что действия её сотрудников были предприняты "исключительно в ответ на поведение, которое поставило под угрозу целостность рейса, а также безопасность пассажиров".

"Vueling категорически отвергает любую форму дискриминации без исключения", - заявила авиакомпания, настаивая на том, что она "абсолютно" уважает религиозное самовыражение всех своих пассажиров. Авиакомпания выразила сожаление по поводу случившегося и поблагодарила других пассажиров, пострадавших в этой ситуации, за понимание.