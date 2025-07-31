Baltijas balss logotype

Трамп пригрозил Канаде проблемами 1 365

Дата публикации: 31.07.2025
Трамп пригрозил Канаде проблемами
ФОТО: Global Look Press

Трамп: с Канадой будет сложно заключить сделку после признания Палестины.

Признание Канадой Государства Палестина значительно осложнит заключение торговой сделки с Оттавой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Ого! Канада только что объявила о признании Палестины. Это сильно затруднит заключение с ними торгового соглашения. О, Канада!!!» — пригрозил глава Белого дома.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна намерена признать государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.

Также намерение признать Палестину выразила Великобритания. В офисе британского премьер-министра Кира Стармера подчеркнули, что это произойдет в случае, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для улучшения ситуации в секторе Газа и не возьмет на себя обязательства по установлению долгосрочного устойчивого мира.

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    31-го июля

    Трамп уже всех утомил !!! в мире скоро не останатся ни одной страны до которой он не до..бался !!!!

    5
    1

