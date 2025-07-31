Власти немецкого городка требуют снести незавершённую мечеть

Муниципалитет города Лайнфельден-Эхтердинген в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии распорядился снести почти завершённую мечеть, сообщает LETA со ссылкой на DW.

Большинство депутатов поддержали требование к базирующейся в Кёльне Ассоциации исламских культурных центров (VIKZ), которая строит мечеть, снести её за свой счёт до конца года.

Разрешение на строительство мечети в Лайнфельдене-Эхтердингене VIKZ получила ещё в 2014 году. Однако не было выполнено условие о завершении строительства в течение четырёх лет.

Когда VIKZ нарушила сроки, городские власти аннулировали разрешение на строительство.

Затем последовали судебные разбирательства, которые завершились в январе 2024 года решением Конституционного суда Германии в пользу города.

Так как последующие переговоры не дали результатов, муниципалитет распорядился снести незавершённое здание.

Тем не менее, VIKZ отказалась выполнять распоряжение, и мэр города Отто Рупанер заявил, что при необходимости самоуправление готово обратиться в суд.