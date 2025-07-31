Вторичные санкции США могут изолировать Россию от Китая и Индии - ЛАТО

Если США введут вторичные санкции против Китая и Индии, это может отдалить эти страны от России, сделав её более изолированной в экономическом и политическом плане, а следовательно — более уязвимой и в военном отношении. Такое мнение агентству LETA высказал член правления Латвийской трансатлантической организации (ЛАТО) и исследователь Латвийского института внешней политики (ЛИВП) Сандис Шрадерс.

По его мнению, если Китай продолжит сотрудничество с Россией после введения вторичных санкций, Европе придётся перестать рассматривать Китай как прагматичного экономического партнёра.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна прекратить войну в Украине в течение десяти дней, в противном случае последуют новые санкции. Ранее Трамп предупреждал, что введёт 100% импортные пошлины на торговых партнёров России, если в течение 50 дней не будет достигнута договорённость о прекращении войны. Сейчас этот срок сокращён до 10–12 дней.

Шрадерс напомнил, что ранее Трамп уже пытался ввести более высокие тарифы против Китая, но откладывал их, учитывая взаимозависимость между США и Китаем. Также Индия — один из крупнейших импортеров российских ископаемых ресурсов — является важным торговым партнёром США и региональной державой.

Эксперт указал, что остаётся открытым вопрос, действительно ли Трамп решится ввести 100% пошлины на индийский экспорт в США, если Индия продолжит покупать российское топливо. Уже сейчас переговоры между США и Индией по новым торговым условиям проходят трудно. США ввели 25% пошлины против Дели и критиковали Индию за её тесные связи с Россией.

«Можно предположить, что первоначальный 50-дневный срок служил тестом, чтобы понять — откажутся ли такие крупные покупатели российских ресурсов, как Китай и Индия, от российского импорта и будут искать альтернативы, или продолжат закупки», — сказал Шрадерс.

Он отметил, что Китай уже заявил о готовности продолжать закупать российские ископаемые ресурсы, поскольку, по мнению председателя КНР Си Цзиньпина и Пекина, это вопрос энергетической безопасности. При этом даже введение 100% пошлин, по мнению эксперта, вряд ли остановит Китай, но пока не ясно, как на это отреагируют другие страны.

Шрадерс также подчеркнул, что Конгресс США разработал санкции, предусматривающие 500% вторичные тарифы против стран, сотрудничающих с Россией. По его словам, при ухудшении риторики с Китаем, Индией или Россией, президент США может пересмотреть и эти условия.

«Если Китай продолжит закупать российские ресурсы, это станет политическим сигналом для Европы, что Пекин в войне России против Украины занимает сторону агрессора. А значит, Китай может стать вопросом безопасности и для ЕС», — указал представитель ЛАТО.

По его мнению, подобная геополитическая перестройка может существенно изменить динамику отношений между ЕС и Китаем. Шрадерс отметил, что до сих пор ЕС воспринимал Китай как экономическую возможность и партнёра — в отличие от США, которые всегда рассматривали Китай как угрозу в сфере безопасности, экономики, социальной политики и политики в целом.

Эксперт также напомнил, что у бывшего президента России Дмитрия Медведева в своё время были хорошие отношения с президентом США Бараком Обамой, когда стороны пытались улучшить двусторонние отношения. Теперь же Медведев заявил, что подобная риторика США приближает стороны к большему конфликту, а возможно — и к войне. Он подчеркнул, что Россия — не Иран и не Израиль, и с ней нельзя обращаться как с державой среднего или малого масштаба.

«Очевидно, что экономика России пострадает от санкций США, однако экономические аспекты для Москвы не являются приоритетными. Россия заявила, что независимо от санкций будет добиваться своих идеологических, политических и военных целей в Украине, которые она регулярно озвучивает своему обществу, поставив экономику, общество и политическую элиту на военные рельсы», — сказал Шрадерс.

Член правления ЛАТО отметил, что важно, как будут развиваться отношения между ЕС и США. Сейчас достигнуто тарифное соглашение, не самое выгодное для Европы, но разрыв между США и ЕС стал меньше, и есть шанс его ещё сократить. Он добавил, что как республиканцы, так и демократы в Конгрессе США настаивают на жёстких санкциях против России. Кроме того, в кругу ближайших политических союзников Трампа усиливается критика, что он «позорит себя» и теряет популярность в США.

«Полагаю, именно это стало основным фактором изменения подхода Трампа. Сначала он давил на Украину и пытался втянуть Россию в переговоры о перемирии, теперь же он оказывает давление на Россию», — отметил эксперт.

По словам Шрадерса, во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте президент США пообещал, что поставки оружия Украине не будут ограничены, но Европа должна будет за это платить. Это, по мнению эксперта, указывает на то, что вопросы безопасности сближают США и Европу в подходе к предоставлению Украине всех необходимых ресурсов для обороны. Если Китай продолжит открыто поддерживать Россию, США также будут вынуждены активнее помогать Украине и теснее сотрудничать с Европой.

Шрадерс считает, что если Украина получит достаточную, усиленную и увеличенную военную помощь и нанесёт российской армии тяжёлые потери, вытеснив оккупантов с территории, Россия может быть готова уступить в ответ на требования США о перемирии. Однако это не принесёт длительного мира в Европе и быстрого улучшения отношений с Россией.