Индия будет закупать нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа

Власти Индии не планируют менять политику по импорту российской нефти из-за угроз президента США ввести санкции, пишут The New York Times и Reuters со ссылкой на источники в Нью-Дели, сообщает DW .

По информации газеты The New York Times (NYT), власти Индии намерены продолжать закупки российской нефти, несмотря на угрозы санкций со стороны президента США Дональда Трампа. Политика Нью-Дели в этом вопросе не изменилась, пишет издание в субботу, 2 августа, со ссылкой на двух высокопоставленных индийских чиновников.

Правительство "не давало никаких указаний нефтяным компаниям" о сокращении импорта из России, цитирует NYT слова одного из них. Собеседники издания отметили, что Индия продолжит приобретать российскую нефть, несмотря на заявления Трампа.

Информацию подтвердили два источника в индийском правительстве агентству Reuters. Один из них указал на долгосрочные нефтяные контракты с Россией, из-за которых закупки "не так просто в одночасье прекратить".

Угрозы Трампа торговым партнерам России

14 июля на переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине.

29 июля он сократил этот срок до 10 дней, а на следующий день ввел пошлины в 25% против Индии, в том числе за торговлю с Россией. "Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине", - пояснил Трамп.

31 июля стало известно, что четыре государственных нефтеперерабатывающих завода в Индии приостановили покупку нефти у РФ. В течение недели компании Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, которые ранее регулярно закупали российскую нефть, не интересовались ее покупкой, сообщило Reuters. Однако накануне индийские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что НПЗ в Индии, в том числе государственные IOC, BPCL и HPCL, продолжают закупать российскую нефть.