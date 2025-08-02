На Западе наблюдают сокращение числа российских диверсий

В 2025 году в Европе и США фиксируется некоторый спад числа гибридных атак, за которыми, предположительно, стоят российские власти, пишет Bloomberg со ссылкой на западных официальных лиц, сообщает DW .

По информации Bloomberg, в Европе и США в последние месяцы наблюдается сокращение числа диверсий, за которыми, предположительно, стоят российские власти. По всей видимости, Москва ужесточает контроль над атаками, совершение которых поручалось "ненадежным местным преступникам", поскольку некоторые из них вышли из-под контроля и могли допустить серьезные просчеты, пишет агентство в субботу, 2 августа, со ссылкой на неназванных западных официальных лиц.

России сложно поддерживать строгий контроль над действующими по ее поручениям диверсантами, что сопряжено с риском непредсказуемых последствий, считают некоторые собеседники агентства. Они указывают, что некоторые из злонамеренных операций вышли за рамки заказанного, что может быть связано с некомпетентностью и ненадежностью нанятых для их совершения мелких преступников.

Путин хочет избежать конфронтации с Трампом

Одним из факторов также может быть стремление российского президента Владимира Путина избежать дальнейшей конфронтации с президентом США Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом, считают собеседники Bloomberg. Среди других причин называются громкие судебные процессы над диверсантами в западных странах, а также перенаправление ресурсов российской военной разведки в Украину в последние месяцы, что указывает на ограниченность российских ресурсов.

Bloomberg приводит данные Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies), согласно которым с января по май 2025 года в Европе произошло 11 актов диверсий, приписываемых российским спецслужбам. При этом за весь 2024 год было зафиксировано более 30 таких инцидентов, включая атаки на энергетические, коммуникационные, транспортные, военные, водные и подводные объекты, отмечается далее.

Число гибридных атак сокращается с конца 2024 года

Возможно, снижение числа гибридных атак началось осенью 2024 года после того как высокопоставленные чиновники США направили российским коллегам предупреждение, призвав их прекратить данные действия, сообщили источники, знакомые с содержанием этих контактов. Они состоялись после пожара на складе DHL в Великобритании в июле того же года, поскольку американцы опасались размещения зажигательных устройств на следующих в США грузовых самолетах, пишет Bloomberg.

Вместе с тем, очевидное снижение интенсивности российской гибридной войны не является признаком полного прекращения таких атак и не означает невозможность новой эскалации в будущем, считают опрошенные агентством официальные лица. Они также указали, что число диверсий в странах Восточной Европы по-прежнему значительно выше, чем на западе континента.