Европа и США отметили снижение числа «российских диверсий» 2 322

В мире
Дата публикации: 03.08.2025
Европа и США отметили снижение числа «российских диверсий»
Bloomberg: Европа и США отметили снижение числа «российских диверсий».

Европа и США отметили снижение числа диверсий, к которым, по их мнению, может быть причастна Россия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации Международного института стратегических исследований (IISS), в 2024 году было зафиксировано более 30 случаев саботажа в Европе, в то время как в 2025 — всего 11. К подобным актам эксперты относят в том числе попытки повреждения оптоволоконных кабелей и вышек сотовой связи.

Агентство отмечает, что диверсии расцениваются как попытка «наказать» Запад за поддержку Украины. Тенденция к снижения таких случаев началась после пожара на складе DHL в Великобритании. Авторы публикации утверждают, что высокопоставленные американские чиновники обратились к российской стороне с просьбой прекратить эти действия, опасаясь их повторения в США.

Западные чиновники считают, что Москва хочет избежать обострений в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Также причиной сокращения числа диверсий, приписываемых России, называется сокращение количества потенциальных диверсантов после громких судебных процессов.

В конце марта газета The Wall Street Journal (WSJ) признала, что нет никаких доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море. «Не было найдено никаких доказательств того, что Москва заказала или организовала уничтожение, хотя подозрения в этом высоки в странах НАТО», — приводит издание слова официальных лиц, знакомых с ходом расследования возможных диверсий.

  • Ч
    Чангл
    3-го августа

    Сами себя напугали и сами обосрались

  • Е
    Ехидный
    3-го августа

    я так понимаю , что теперь если в кране нет воды ,значит ваыпил Путин , а не человечки с пейсами !!!???

