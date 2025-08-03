Орбан назвал нереалистичным предположение о российской угрозе

Орбан призвал ЕС не формировать свою политику исходя из мифа о российской угрозе.

Евросоюзу следует пересмотреть свою политику и перестать формировать ее исходя из мифа о российской угрозе, потому что такой угрозы не существует. Таким мнение поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Эстергоме на молодежном фестивале, трансляцию которого вел телеканал M1.

«Предположение, что русские придут и оккупируют нас, является нереалистичным, и мы не должны определять на основании этого наши политические шаги», — сказал Орбан, добавив, что такой подход может привести к ложным и неполноценным решениям.

По мнению Орбана, Россия не может угрожать Европе, и европейцы, в частности, на востоке континента, могут чувствовать себя спокойно.