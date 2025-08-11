Говоря о будущем статусе территорий Украины, контролируемых сейчас РФ, Марк Рютте допустил признание их российскими де-факто, но не де-юре, пишет DW .

При обсуждении условий мирного урегулирования в Украине будет невозможно обойти тему будущего украинских территорий, которые сегодня контролирует Россия. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте в эфире американского телеканала ABC News в воскресенье, 10 августа, за несколько дней до личной встречи на Аляске президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Если дело дойдет до полномасштабных переговоров, а давайте надеяться, что в пятницу (15 августа. - Ред.) будет сделан важный шаг в этом процессе… Речь будет идти о территориях", - отметил он..

"Конечно, речь пойдет о гарантиях безопасности, но и об абсолютной необходимости признать, что Украина сама принимает решения относительно своего будущего, что Украине нужно быть суверенной страной, принимающей решения относительно своего геополитического будущего - разумеется, не имея ограничений по уровню собственных вооруженных сил, - добавил Рютте. - И чтобы у НАТО не было ограничений на присутствие на восточном фланге".

Как отмечается на сайте ABC News, генсек НАТО признал также реальность, состоящую в том, что Россия контролирует некоторые территории, принадлежащие Украине.

Признание де-факто, но не де-юре

"Вопрос сейчас будет состоять в том, чтобы двигаться дальше после прекращения огня, в том числе в плане гарантий безопасности для Украины", - подчеркнул Рютте в этой связи. "Когда дело коснется всей этой истории с территориями, когда дело дойдет до признания, например, того, что Россия де-факто, фактически контролирует некоторую территорию Украины, это должно быть фактическим признанием, а не политическим признанием де-юре", - пояснил он.

В качестве примера подобной ситуации он привел отношение Запада к тому, что страны Балтии десятилетиями фактически контролировались СССР.

Говоря об ожидаемой встречи Путина и Трампа на Аляске, Рютте назвал ее своеобразным "тестом" на то, насколько серьезны намерения российского лидера в плане завершения войны в Украине.

Встреча Трампа и Путина и вопрос об украинских территориях

8 августа Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что собирается провести 15 августа личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Незадолго до этого глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной будет предусматривать некий "обмен территориями". "Произойдет некоторый обмен территориями к обоюдному благу... Мы что-то вернем, мы что-то обменяем", - заявил глава Белого дома, добавив, что конкретный разговор об этом пойдет в ближайшее время.

Реагируя на этот пост Трампа, президент Украины Владимир Зеленский заявил 9 августа в Telegram, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины" и "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".

"Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают", - продолжил Зеленский. Президент Украины заверил также, что Киев готов работать с президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами "ради реального и, главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы".