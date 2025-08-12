Подсчитаны расходы европейцев на российское топливо 1 507

Дата публикации: 12.08.2025
ФОТО: Global Look Press

CREA: ряд стран ЕС заплатили в июле за российское топливо больше миллиарда евро.

Венгрия, Словакия, Бельгия, Франция и Испания в общей сложности заплатили в июле за поставки российских углеводородов 1,1 миллиарда евро. Это выяснили эксперты Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Речь идет как о поставках нефти, так и об импорте из РФ трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Крупнейшим импортером оказалась Венгрия, которая потратила на российские энергоносители 485 миллионов евро. На второй позиции расположилась Франция. Она приобрела СПГ на 239 миллионов евро. Следом идет Словакия с расходами, оцененными в 169 миллионов.

Июльские закупки российского СПГ обошлись Бельгии в 102 миллиона евро, а Испании — в 66 миллионов.

