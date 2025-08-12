В Германии требуют отмены пособий для украинских беженцев

Дата публикации: 12.08.2025
Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что беженцы из Украины несправедливо получают пособия и должны вернуться на родину.

В Германии всё больше влиятельных политиков заговаривают о том, что у украинских беженцев надо отобрать их привилегированное по отношению к другим беженцам положение и специальное пособие, пишут Grani.lv.

Одним из первых об этом заговорил глава правительства Баварии, он же — председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. Он считает, что украинские беженцы не должны отличаться по своим льготам от просителей убежища из других стран, получающих в Германии от 353 до 441 евро в месяц (в зависимости от типа жилья) на одинокого взрослого и от 299 до 391 евро на ребенка в месяц (в зависимости от его возраста) на семью.

Между тем, беженцы из Украины были сразу наделены немецким правительством особым статусом — их приравняли к немецким безработным, благодаря чему они получают гражданское пособие: по 563 евро на одного взрослого человека. Государство также покрывает им расходы на аренду жилья и медицинскую страховку. Это делает Германию одной из стран, оказывающих наибольшую финансовую поддержку украинским беженцам.

Зёдера такое категорически не устраивает, и он требует приравнять украинцев к другим беженцам. При этом — не забываем — возглавляемый им ХСС является частью правящей коалиции.

Ну, а теперь свое веское слово сказала и самая влиятельная оппозиционная партия Германии — «Альтернатива для Германии» (АдГ). Её сопредседатель Тино Хрупалла дал интервью телеканалу ZDF, где сказал, что беженцы из Украины получают то же, что немцы, гражданское пособие «несправедливым образом» и «должны вернуться в свою страну».

Он напомнил о существовании в Украине областей с преимущественно русским населением и о том, что 3 миллиона граждан Украины бежали от войны в Россию, а не на Запад. «Поэтому нужно говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться», — заявил политик.

Хрупалла призвал как можно быстрее закончить войну в Украине и пойти на компромисс с Россией, даже если он предусматривает уступку ей территорий. Потому что Россия — «крупнейшая ядерная держава в мире», а вторжение в Украину — «не наша война».

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
