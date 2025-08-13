Два сапога пара: Нетаньяху получил поддержку ультраправого голландца Вилдерса 1 511

Дата публикации: 13.08.2025
BB.LV
Нобелевскую премию мира он теперь получит едва ли.

«Мы выиграем войну, с поддержкой других или без нее», — заявил он.

Председатель крупнейшей фракции ("Партии свободы") в парламенте Нидерландов Герт Вилдерс в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу выразил поддержку миллионов европейцев.

"Я сказал ему, что помимо критики со стороны слабых политиков и предвзятых СМИ, в Европе есть миллионы и миллионы людей, которые поддерживают его и его смелые действия по освобождению Израиля и Газы от террористов", — написал голландский политик в Сети "Икс".

"Борьба Нетаниягу — это наша борьба, поскольку мы ценим жизнь и свободу, а они предпочитают смерть и разрушение", — добавил он, написав в заключение "Ам Израиль хай!"

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сформулировал пять принципов завершения войны. Это разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над безопасностью в секторе и создание «альтернативной гражданской администрации», в которой не будет представителей ни ХАМАС, ни администрации Палестинской автономии.

Премьер также настаивает, что операция поможет вернуть оставшихся в живых заложников, все еще удерживаемых ХАМАС — по оценкам, из 50 находящихся в плену израильтян 20 еще живы.

Нетаньяху также обещал предоставить иностранным журналистам доступ в Газу, правда, под присмотром израильских военных. По его словам, хотя еще существуют проблемы с безопасностью, это можно сделать.

«Мы выиграем войну, с поддержкой других или без нее», — заявил он.

Израильский план с самого начала подвергся критике. Группа европейских стран выступила с предупреждением непосредственно перед чрезвычайным заседанием Совбеза.

Заявление было сделано двумя постоянными членами Совета Безопасности — Великобританией и Францией — а также Данией, Грецией и Словенией. Они заявили, что предложение Нетаньяху ухудшит и без того катастрофическую ситуацию в Газе. В совместном заявлении также говорится, что это не поможет обеспечить возвращение заложников.

Ранее глава правозащитной миссии ООН Волькер Тюрк предупредил, что планы Израиля приведут к «еще более массовому насильственному перемещению населения, новым убийствам и невыносимым страданиям» в Газе.

Постпред Дании Кристина Маркус Лассен призвала Израиль отказаться от своих планов, которые, приведут лишь к новому кровопролитию.

В результате израильского удара рядом с больницей «Аш-Шифа» в городе Газа погиб журналист «Аль-Джазиры» Анас аш-Шариф и еще четверо сотрудников телеканала. В ЦАХАЛ заявили, что аш-Шариф якобы возглавлял ячейку ХАМАС.

Как сообщила «Аль-Джазира», корреспонденты Анас аш-Шариф и Мохаммед Крейке, а также операторы Ибрагим Захер, Мохаммед Нуфаль и Муаммян Алива находились в палатке для журналистов у главных ворот больницы, когда по ней был нанесен удар.

