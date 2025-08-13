Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи во вторник вечером была задержана по обвинению в ряде преступлений, включая манипуляции с акциями и коррупцию, сообщили прокуроры, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Это первый случай в истории Южной Кореи, когда под арестом находятся и бывший президент, и бывшая первая леди.

52-летняя Ким была задержана через несколько часов после того, как Центральный окружной суд Сеула рассмотрел запрос прокуроров на выдачу ордера на арест. Суд удовлетворил этот запрос, признав, что существует риск фальсификации доказательств.

Ким предъявлены обвинения в нарушении закона о рынке капитала и финансовых инвестициях, а также закона о политическом финансировании.

Её муж, экс-президент Юн Сокёль, в начале июля был повторно арестован по новому ордеру, выданному в связи с его попыткой ввести военное положение.

Тогдашний президент Юн вечером 3 декабря поразил страну и международное сообщество, объявив военное положение впервые с 1980-х годов и направив военных и вертолёты в парламент. Утром 4 декабря президент отменил военное положение после того, как все присутствующие депутаты Национального собрания призвали его это сделать.

14 декабря парламент отстранил Юна от должности президента в порядке импичмента, а в апреле Конституционный суд официально лишил его поста. 19 января Юн был арестован за кратковременное введение военного положения, но 8 марта был освобождён из-под предварительного заключения.

На прошлой неделе Ким несколько часов допрашивали прокуроры, которые на следующий день запросили ордер на её арест.

"Я искренне извиняюсь за то, что создала проблемы, хотя я не являюсь важной фигурой", — сказала Ким, прибыв в прокуратуру в среду.

На посту президента Юн наложил вето на три законопроекта о специальном расследовании, принятые контролируемым оппозицией парламентом, который пытался добиться расследования в отношении Ким. Последнее вето было наложено в конце ноября, а через неделю Юн объявил военное положение.