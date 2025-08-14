Великобритания отказалась от идеи развертывания крупного миротворческого контингента на Украине, но пообещала усилить санкционное давление на Россию. Об этом передает издание The Times.

«Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что часть стран Европы считала слишком рискованным отправку большого числа войск и не могла выделить необходимые для этого ресурсы. По данным издания, новая стратегия Великобритании включает в себя обеспечение безопасности Западной Украины с воздуха, поддержку в подготовке украинских военных, а также разминирование Черного моря.