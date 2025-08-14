Запасы подземных вод в Эстонии сокращаются 1 579

Дата публикации: 14.08.2025
LETA
Запасы подземных вод сокращаются, показывает отчет о балансе подземных вод за 2024 год, подготовленный Агентством окружающей среды.

Общий объем забора подземных вод в Эстонии в 2024 году составил 558 245 м3/сутки, что на 49 084 м3/сут кмменьше, чем в 2023 году. Объем забора подземных вод из различных шахт и карьеров Эстонии составил 426 941 м3/сут, что составляет почти 79 процентовобщего объема забора подземных вод в стране.

По сравнению с прошлым годом забор подземных вод для питьевого и бытового водоснабжения увеличился на 3246 м3/сут, а забор минеральной воды сократился на 2 м3/сут. Общая тенденция к снижению забора подземных вод наблюдается с 2022 года, в первую очередь за счет сокращения объемов забора подземных вод из шахт и карьеров.

Обзор ресурсов подземных вод и их забора, представленный в отчете, используется в работе местных органов власти и оценщиков ресурсов подземных вод при проведении гидрогеологических исследований.

Редактор: Юлия Баранская
