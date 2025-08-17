Baltijas balss logotype
Путин назвал Лаврова империалистом из-за майки «СССР» на Аляске 1 2025

В мире
Дата публикации: 17.08.2025
BB.LV
Путин назвал Лаврова империалистом из-за майки «СССР» на Аляске

Путин назвал Лаврова империалистом из-за свитера с надписью СССР на Аляске.

Президент России Владимир Путин назвал главу МИД Сергея Лаврова империалистом из-за наряда, в котором он прибыл на Аляску на переговоры с американской стороной.

В начале саммита госсекретарь США Марко Рубио восхитился внешним видом Лаврова. «Мне нравится ваша рубашка», — сказал он. Путин, в свою очередь, решил пошутить над его комплиментом. «Это намек? Он вам подарит!» — сказал политик.

После этого Лавров объяснил российскому лидеру, что речь идет о его белом свитере с надписью СССР. «Империалист!» — отреагировал Путин.

Ранее создательница бренда Selsovet Екатерина Варлакова раскрыла подробности о свитере Лаврова. Дизайнер рассказала, что до саммита МИД РФ закупил у нее небольшую партию свитеров для сотрудников.

#россия-сша
(1)
  • A
    Aleks
    17-го августа

    Союз социалистических республик.Так вроде ж было? А какой сейчас социализм?Развалили СССР крючконосые коммунисты ,а теперь майки носят.👽используются его наследием до сих пор,а Волгоград в Сталинград Путман отказался переименовывать.Так какой СССР Путмана радует -Гарбера Горбачева и Андропова Либермана?Похоже на то...

    2
    1

