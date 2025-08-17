Baltijas balss logotype
17.08.2025
Стала известна причина отказа Зеленского от условий России
ФОТО: Global Look Press

WP: Зеленский отказался от условий России из-за страха за Одессу.

Лидер Украины Владимир Зеленский отказался от условий России по выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу. Причину отказа назвал источник The Washington Post (WP).

По словам источника издания, если Донбасс перейдет под контроль Вооруженных сил (ВС) России, то им «будет открыт прямой путь на Одессу».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча прошла в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Российский лидер оценил диалог как очень хороший.

#война на украине
  • AE
    Al Ekses
    17-го августа

    Дата основания (указа): 27 мая (7 июня) 1794 года Указ написан: Российская императрица Екатерина II. Комментарии, как говорится, излишни, так что нужно как-то Историю переписывать, но это, думаю, не проблема, так как уже дописались до государства Великая Украина, так почему бы и Одессу не прихватить.

