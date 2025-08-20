Baltijas balss logotype
Лавров: Гарантии Украине нельзя обсуждать без России 3 493

В мире
Дата публикации: 20.08.2025
Deutsche Welle
Лавров: Гарантии Украине нельзя обсуждать без России
ФОТО: Instagram

Обсуждение Западом гарантий безопасности для Украины без участия Москвы - "путь в никуда", заявил глава МИД России Сергей Лавров. Тема гарантий стала одной из ключевых на саммите об Украине в Вашингтоне 18 августа.

Обсуждение гарантий безопасности для Украины, более трех лет отражающей военное вторжение России, не должно проходить без участия Москвы. С такой позицией министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в среду, 20 августа, по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

По словам Лаврова, диалог без участия РФ является "утопией и путем в никуда". Глава российской дипломатии выразил надежду, что на Западе понимают позицию РФ. Так Лавров прокомментировал сообщения о планах Великобритании, Германии и Франции выработать коллективные гарантии безопасности для Украины. Москва выступает за "действительно надежные" гарантии, заявил глава МИД России.

Гарантии безопасности на саммите в Белом доме

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, лидерами ряда европейских стран, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 18 августа объявил, что одной из центральных тем встречи стали гарантии безопасности для Украины. По словам хозяина Белого дома, они "будут предоставлены европейскими странами при координации с США". Однако никто из участников переговоров не раскрыл деталей о том, как именно будут реализованы эти гарантии.

На следующий день верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС внесет вклад в гарантии безопасности для Украины. А председатель Европейского совета Антониу Кошта обозначил укрепление украинской армии как "основу для будущих гарантий".

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 19 августа заявил, что вопрос о вкладе Берлина в гарантии безопасности для Украины остается открытым. "Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад Соединенных Штатов и, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами", - пояснил глава Минобороны ФРГ. По его словам, необходимо проверить, какую готовность к мирному решению продемонстрирует Москва.

#мирные переговоры #война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • С
    Сарказм
    20-го августа

    Ну разумеется, учитывая, что единственная даже в теории возможная угроза безопасности Украины - это как раз Россия и есть - ну очень смешно. Престарелая и изрядно отмудаханная курами лиса, пытающаяся принять участие в обсуждении гарантий безопасности курятника.

    2
    16
  • Ч
    Чангл
    Сарказм
    20-го августа

    Вот увидишь, что так и будет. И курица не в праве кудахтать когда лисы разбирают чей курятник

    11
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    21-го августа

    Скорее всего просто придется мудахать перстарелую лису дальше

    0
    3
Читать все комментарии

