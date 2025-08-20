Около 10 стран готовы отправить войска в Украину. Латвия тоже?

Среди стран, готовых направить войска в Украину после заключения мира, Bloomberg называет Францию и Великобританию. При этом, по данным The Guardian, Лондон против размещения своих военных у линии разграничения, пишет DW .

Европейские лидеры на онлайн-встрече во вторник, 19 августа, обсуждали план отправки в Украину британских и французских военных в рамках будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой. Речь, в частности, шла о численности и расположении войск, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По их словам, включая Великобританию и Францию, о готовности отправить свои войска в Украину заявили около 10 стран.

Первый этап разрабатываемого европейцами плана, по данным собеседников Bloomberg, предполагает укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ), посредством обучения украинских военных и пополнения личного состава. Ожидается, что этим займется "многонациональная группа, состоящая в основном из европейских военных", в том числе "сотен" солдат Великобритании и Франции, которые будут размещены в Украине вдали от линии фронта, отмечается в публикации.

Другая часть плана, как пишет Bloomberg, предусматривает поддержку со стороны США, которая будет включать обмен разведданными, наблюдение за границами, поставки вооружений и, возможно, средств противовоздушной обороны.

Гарантии будут согласованы в ближайшие дни

В заявлении правительства Великобритании, опубликованного по итогам онлайн-встречи, говорится, что группа планирования "коалиции желающих" встретится со своими американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы обсудить "надежные гарантии безопасности и подготовку к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий".

Как сообщили источники Bloomberg, в этих переговорах примут участие главнокомандующий НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, а также начальники штабов обороны стран-членов Североатлантического альянса. Среди них, по данным собеседников газеты The Guardian в британском правительстве, заявлен глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Ожидается, что Радакин подтвердит готовность Лондона предоставить военнослужащих для защиты воздушного и морского пространства Украины, но без присутствия своих военных вблизи линии разграничения, пишет The Guardian.

США не отправят солдат в Украину

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 19 августа, что президент США Дональд Трамп "окончательно исключил" отправку американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. "Мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства, позволяющие обеспечить безопасность наших европейских союзников", - сказала Ливитт.

Сам Трамп в интервью программе Fox & Friends на телеканале Fox News отметил, что Вашингтон, возможно, готов оказать Украине авиационную поддержку. "Вероятно, можно было бы говорить о воздушной помощи, потому что ни у кого нет того, что есть у нас. Я не думаю, что это станет проблемой", - подчеркнул глава Белого дома.