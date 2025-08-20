Baltijas balss logotype
Около 10 стран готовы отправить войска в Украину. Латвия тоже? 7 1865

В мире
Дата публикации: 20.08.2025
Deutsche Welle
Около 10 стран готовы отправить войска в Украину. Латвия тоже?

Среди стран, готовых направить войска в Украину после заключения мира, Bloomberg называет Францию и Великобританию. При этом, по данным The Guardian, Лондон против размещения своих военных у линии разграничения, пишет DW.

Европейские лидеры на онлайн-встрече во вторник, 19 августа, обсуждали план отправки в Украину британских и французских военных в рамках будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой. Речь, в частности, шла о численности и расположении войск, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По их словам, включая Великобританию и Францию, о готовности отправить свои войска в Украину заявили около 10 стран.

Первый этап разрабатываемого европейцами плана, по данным собеседников Bloomberg, предполагает укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ), посредством обучения украинских военных и пополнения личного состава. Ожидается, что этим займется "многонациональная группа, состоящая в основном из европейских военных", в том числе "сотен" солдат Великобритании и Франции, которые будут размещены в Украине вдали от линии фронта, отмечается в публикации.

Другая часть плана, как пишет Bloomberg, предусматривает поддержку со стороны США, которая будет включать обмен разведданными, наблюдение за границами, поставки вооружений и, возможно, средств противовоздушной обороны.

Гарантии будут согласованы в ближайшие дни

В заявлении правительства Великобритании, опубликованного по итогам онлайн-встречи, говорится, что группа планирования "коалиции желающих" встретится со своими американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы обсудить "надежные гарантии безопасности и подготовку к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий".

Как сообщили источники Bloomberg, в этих переговорах примут участие главнокомандующий НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, а также начальники штабов обороны стран-членов Североатлантического альянса. Среди них, по данным собеседников газеты The Guardian в британском правительстве, заявлен глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Ожидается, что Радакин подтвердит готовность Лондона предоставить военнослужащих для защиты воздушного и морского пространства Украины, но без присутствия своих военных вблизи линии разграничения, пишет The Guardian.

США не отправят солдат в Украину

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 19 августа, что президент США Дональд Трамп "окончательно исключил" отправку американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности. "Мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства, позволяющие обеспечить безопасность наших европейских союзников", - сказала Ливитт.

Сам Трамп в интервью программе Fox & Friends на телеканале Fox News отметил, что Вашингтон, возможно, готов оказать Украине авиационную поддержку. "Вероятно, можно было бы говорить о воздушной помощи, потому что ни у кого нет того, что есть у нас. Я не думаю, что это станет проблемой", - подчеркнул глава Белого дома.

#нато #война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • З
    Злой
    20-го августа

    Если Россия скажет нет, то тяжело этим воякам придётся.

    8
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    20-го августа

    Цитата:

    "но без присутствия своих военных вблизи линии разграничения,"

    Короче, вы хлопцы, будьте на передовой, где убить могут, а мы у вас в тылу осидимся, с девками вашими развлечёмся

    24
    1
  • A
    Aleks
    20-го августа

    А Россия хотела победить или все совсем не так?!Ну-ну.Когда хотят победить,то действуют совсем по другому.Только совсем тупые верят в это Одно то ,что примьер Израиля Беннет попросил не трогать Зеленского,говорит о многом.Не говоря уж о других явных вещах. Уничтожение образования в постсоветских странах сделало свое дело . А что теперь взять с рабов,которые мыслят из телевизора и преподнесенных правильно им новостей,не понимая как их сложить в кучку и отсеять ложь от тех,кто действует в тесной связке,включая и Путина,которого воспитывала еврейская бабушка,как сказал президент Израиля Реувим Ривлин,выступая в 2015 году в Санкт Петербурге на одной из годовщин снятия блокады Ленинграда . Я -русчкий.У меня в роду одни Иваны да Марьи .В Путин.😂😂😂

    4
    26
  • П
    Процион
    20-го августа

    Отправить «В Украину». Что за деформированная «фигура речи»? Не надо коверкать русский язык, по-русски так не говорят. А говорят «НА Украину». Этак мы дойдём и до таких изречений: «Сегодня собираюсь поехать В машине В стадион В футбол посмотреть В встречу футбольных команд». Нормально, да? Или ещё: прыщик НА попе — ничего страшного, через пару дней сам пройдёт. А вот прыщик В попе — это уже ой-ёй-ёй.

    48
    4
  • VS
    Vad Sorry
    20-го августа

    Британия вообще на острове и даже ни в европейском союзе, что их прет так? Своих проблем нет? А кого и куда направить это точно ни Макрону решать:)))

    43
    1
  • Е
    Ехидный
    20-го августа

    будут размещены вдали от линии фронта ???херои епт - прям как Шариков который был ранен на Колчаковских фронтах !!!они Россию победить собрались сидя в тылу на продовольственных складах ???

    33
    1
  • A
    Aleks
    20-го августа

    Денафикация и милитаризаци́я Украины ,как и обещал Путин,идёт полным ходом,потому как война будет просто замо́рожена на время,о чем и договорились Трамп и Путин.

    18
    2
Читать все комментарии

