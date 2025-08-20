Baltijas balss logotype
«Украине, возможно, придётся пойти на болезненные компромиссы» — латвийский эксперт 3 1596

В мире
Дата публикации: 20.08.2025
BB.LV
«Украине, возможно, придётся пойти на болезненные компромиссы» — латвийский эксперт
ФОТО: пресс-фото

Возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие недели вызывает больше вопросов, чем даёт ответов, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета им.Страдыня (РУС) Марис Анджанс.

Он напомнил, что переговоры такого уровня нередко проходят без чёткой повестки — как это было, например, во время встреч лидеров США и Северной Кореи. Поэтому делать прогнозы о возможных результатах крайне сложно. «Мы видим затягивание времени и постоянную неопределённость, но чётких решений по-прежнему нет», — отметил Анджанс.

По его словам, тактика Украины на переговорах меняется — администрация Зеленского понимает, что при президентстве Дональда Трампа условия поддержки будут значительно жёстче, чем при Джо Байдене. Если ранее поддержка Вашингтона была практически безграничной, то теперь речь идёт о продаже оружия, ограниченных гарантиях безопасности и компромиссах.

Эксперт подчеркнул, что компромиссы неизбежны, и они могут включать обсуждение статуса территорий.

«Зеленский не хочет встречаться с Путиным, но сейчас у него нет другого выбора. Поэтому в переговорах могут быть затронуты очень болезненные вопросы — о потере территорий или замороженной линии фронта», — пояснил Анджанс.

Одновременно он указал, что с военной точки зрения России потребуются десятилетия, чтобы полностью оккупировать Украину, поэтому успехи Кремля минимальны. Однако и у Украины сейчас ограниченные возможности быстро вернуть утраченные территории.

«Мир в любом случае будет означать компромисс, и единственный по-настоящему благоприятный сценарий — это крах путинского режима, чего пока не наблюдается», — добавил эксперт.

Говоря о возможном месте проведения саммита, Анджанс назвал Женеву, Стамбул, Будапешт и даже Москву. Однако, по его мнению, переговоры только между Путиным и Зеленским будут малопродуктивны — гораздо важнее, чтобы за столом присутствовали и лидеры западных стран. Особенно Трамп, который единственный может предложить России и Украине одновременно и «кнут», и «пряник».

Анджанс пришёл к выводу, что мотивация Трампа во многом связана с личными амбициями — представить себя как «президента мира» и получить Нобелевскую премию мира. «Он хочет, чтобы его запомнили как лидера, который не начал новые войны, а остановил уже идущие. Но это означает, что содержание мирного соглашения может быть крайне невыгодным для Украины», — подчеркнул он.

#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го августа

    Перепись населения Одессы на 1894 год: Русские 188082 человека Евреи 112235 человек. Поляки 13462 человека. Немцы 8897человек. Греки 5272 человека. И не одного б-ть украинца. Так чья Одесса?

    9
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    20-го августа

    А я смотрю наши экспэрты новые методички отрабатывать уже начинают.

    38
    2
  • З
    Злой
    Marija Ivanova
    20-го августа

    Как обычно, переобуваются, этим они занимаются уже 100 лет.

    29
    3
Видео