Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Болсонару планировал бежать в Аргентину за политическим убежищем 1 358

В мире
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Болсонару планировал бежать в Аргентину за политическим убежищем
ФОТО: Facebook

Телефон бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару содержит сообщения, указывающие на то, что он планировал бежать в Аргентину, чтобы запросить там политическое убежище, заявила в среду Федеральная полиция Бразилии, пишет LETA со ссылкой на AP.

В настоящее время Болсонару ожидает решения Верховного суда по делу о попытке переворота, в которой его обвиняют. В среду стало известно, что ему может грозить еще одно уголовное дело — полиция официально обвинила его и его сына Эдуарду Болсонару в воспрепятствовании правосудию в связи с этим процессом.

В полицейском отчете объемом 170 страниц говорится, что Болсонару подготовил проект прошения о политическом убежище, адресованный правительству президента Аргентины Хавьера Милея, датированный 10 февраля 2024 года. Он сохранил этот документ через два дня после того, как власти провели обыски в его доме и офисе в рамках расследования попытки переворота.

В письме Милею объемом 33 страницы Болсонару написал, что подвергается политическому преследованию в Бразилии.

"Я, Жаир Мессиас Болсонару, в срочном порядке прошу политического убежища у Вашего Превосходительства в Аргентинской Республике, поскольку нахожусь в состоянии политического преследования в Бразилии и опасаюсь за свою жизнь", — написал Болсонару.

Также сообщается, что Болсонару провел две ночи в посольстве Венгрии в Бразилиа, что вызвало предположения о его попытке избежать ареста.

Заявление о планируемом бегстве в Аргентину является частью более широкой серии обвинений в воспрепятствовании правосудию.

Болсонару, который является союзником бывшего президента США Дональда Трампа, предстанет перед Верховным судом по делу о попытке переворота. 4 августа ему был назначен домашний арест за нарушение запрета на использование социальных сетей.

В декабре 2023 года бывший президент Болсонару посетил инаугурацию Милея, на которой не присутствовал действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Читайте нас также:
#бразилия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    21-го августа

    теперь ясно кто возглавляет мировое правительство - LETA !!!! они Трампа уже сделали бывшим президентом !!!!

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 34
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 297
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 74
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 50
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 76
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 34
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 297

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео