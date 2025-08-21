Болсонару планировал бежать в Аргентину за политическим убежищем

Телефон бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару содержит сообщения, указывающие на то, что он планировал бежать в Аргентину, чтобы запросить там политическое убежище, заявила в среду Федеральная полиция Бразилии, пишет LETA со ссылкой на AP.

В настоящее время Болсонару ожидает решения Верховного суда по делу о попытке переворота, в которой его обвиняют. В среду стало известно, что ему может грозить еще одно уголовное дело — полиция официально обвинила его и его сына Эдуарду Болсонару в воспрепятствовании правосудию в связи с этим процессом.

В полицейском отчете объемом 170 страниц говорится, что Болсонару подготовил проект прошения о политическом убежище, адресованный правительству президента Аргентины Хавьера Милея, датированный 10 февраля 2024 года. Он сохранил этот документ через два дня после того, как власти провели обыски в его доме и офисе в рамках расследования попытки переворота.

В письме Милею объемом 33 страницы Болсонару написал, что подвергается политическому преследованию в Бразилии.

"Я, Жаир Мессиас Болсонару, в срочном порядке прошу политического убежища у Вашего Превосходительства в Аргентинской Республике, поскольку нахожусь в состоянии политического преследования в Бразилии и опасаюсь за свою жизнь", — написал Болсонару.

Также сообщается, что Болсонару провел две ночи в посольстве Венгрии в Бразилиа, что вызвало предположения о его попытке избежать ареста.

Заявление о планируемом бегстве в Аргентину является частью более широкой серии обвинений в воспрепятствовании правосудию.

Болсонару, который является союзником бывшего президента США Дональда Трампа, предстанет перед Верховным судом по делу о попытке переворота. 4 августа ему был назначен домашний арест за нарушение запрета на использование социальных сетей.

В декабре 2023 года бывший президент Болсонару посетил инаугурацию Милея, на которой не присутствовал действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.