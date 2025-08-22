Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба» 3 528

В мире
Дата публикации: 22.08.2025
Deutsche Welle
Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба»
ФОТО: пресс-фото

Об атаке на ЛПДС "Унеча" нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Центральную Европу, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, пишет DW.

Украинские беспилотники 21 августа снова атаковали крупнейший узел нефтепровода "Дружба" - линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Унеча" в селе Высокое в Унечском районе Брянской области РФ. Об этом сообщил в Telegram в ночь на пятницу, 22 августа, командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди, имеющий позывной "Мадяр".

Видео, на которых, как утверждается, изображен пожар, возникший на станции после атаки, публикует также ряд украинских Telegram-каналов и русскоязычный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

По информации из открытых источников, ЛПДС "Унеча" представляет собой крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба" общей протяженностью 8900 км, принадлежащий холдингу АК "Транснефтепродукт". Через нефтепровод "Дружба" российская нефть поступает в страны Центральной Европы, в частности в Венгрию, Чехию и Словакию.

Атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба"

В ночь на 18 августа ВСУ нанесли удар по Никольской нефтенасосной станции в Тамбовской области РФ. В результате была полностью прекращена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". О возобновлении поставок российской нефти по нефтепроводу Венгрия и Словакия сообщили вечером 19 августа.

13 августа украинские беспилотники атаковали ЛПДС "Унеча". Пожар на территории станции вследствие падения БПЛА произошел также 6 августа.

Читайте нас также:
#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(3)
  • С
    Сарказм
    22-го августа

    Ой, только вчера чепчики бросали по оповоду возобновления прокачки, и тут бац... Война - она такая, сегодня ты, а завтра тебя. Может, не стоило ее развязывать, живя в стеклянном доме?

    1
    7
  • 010725
    010725
    Сарказм
    22-го августа

    Надо понимать, что Орбану и Фицо ещё повезло - ббандеровцы могли заживо распилить на куски, смолоть куски в мясорубке и накормить их детей котлетами из родителей. А тут всего пять дней без нефти посидят.

    0
    0
  • Ч
    Чангл
    22-го августа

    Хорошие кандидаты на вступление в ЕС 🤣🤣🤣

    12
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 174
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 293
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 236
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 1
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 34
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 37
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 305
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 77
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 52
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 1
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 34
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео