Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба»

Об атаке на ЛПДС "Унеча" нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Центральную Европу, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, пишет DW .

Украинские беспилотники 21 августа снова атаковали крупнейший узел нефтепровода "Дружба" - линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Унеча" в селе Высокое в Унечском районе Брянской области РФ. Об этом сообщил в Telegram в ночь на пятницу, 22 августа, командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди, имеющий позывной "Мадяр".

Видео, на которых, как утверждается, изображен пожар, возникший на станции после атаки, публикует также ряд украинских Telegram-каналов и русскоязычный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

По информации из открытых источников, ЛПДС "Унеча" представляет собой крупнейший узел магистральной сети нефтепроводов "Дружба" общей протяженностью 8900 км, принадлежащий холдингу АК "Транснефтепродукт". Через нефтепровод "Дружба" российская нефть поступает в страны Центральной Европы, в частности в Венгрию, Чехию и Словакию.

Атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба"

В ночь на 18 августа ВСУ нанесли удар по Никольской нефтенасосной станции в Тамбовской области РФ. В результате была полностью прекращена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". О возобновлении поставок российской нефти по нефтепроводу Венгрия и Словакия сообщили вечером 19 августа.

13 августа украинские беспилотники атаковали ЛПДС "Унеча". Пожар на территории станции вследствие падения БПЛА произошел также 6 августа.