В ЕС подсчитали переданные Украине доходы от замороженных активов России

В мире
Дата публикации: 23.08.2025
BB.LV
В ЕС подсчитали переданные Украине доходы от замороженных активов России
ФОТО: Youtube

Welt: Украина получила от ЕС 10 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ.

В первой половине 2025 года Евросоюз направил Украине 10,1 млрд евро из замороженных активов РФ. Об этом со ссылкой на данные Брюсселя пишет Welt.

Как следует из приведенных подсчетов, в марте, мае, июне и июле Киев получил по миллиарду евро, в январе — 3 миллиарда, а в апреле — еще немного больше, а именно 3,1 миллиарда евро. Также в публикации говорится, что указанные средства предназначались для поддержки не только военных, но и гражданских проектов украинских властей.

О последнем на сегодня транше, не учтенном в статье, было объявлено 22 августа. В Еврокомиссии (ЕК) уточнили, что из переведенных 4,05 миллиарда евро 3,05 выделено из того же источника, а еще один миллиард предоставили через программу ЕК об оказании исключительной макрофинансовой помощи.

    как бы не пришлось сейчас возвращать их да с процентами :)

